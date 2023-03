Tour des Flandres: Pogacar devra "bien choisir le moment pour attaquer"

Tadej Pogacar, qui se sent "fort", devra "bien choisir le meilleur moment pour attaquer" s'il veut remporter dimanche le Tour des Flandres, a-t-il déclaré en conférence de presse vendredi à Waregem.

Compte tenu de la vitesse au sprint des deux autres grands prétendants à la victoire, le Belge Wout Van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, le Slovène pense qu'il aura "sans doute intérêt à prendre les devants", même s'il assure "ne pas avoir de tactique pré-établie".

"Pour gagner, il faudra sans doute être le plus fort dans les côtes", a expliqué le jeune coureur (24 ans) qui compte déjà deux des cinq Monuments du cyclisme à son palmarès, le Tour de Lombardie (2021 et 2022) et Liège-Bastogne-Liège (2021).

"Le Vieux Quaremont (2.200 m à 4% de moyenne à 17 km de la ligne) me plaît davantage que le Paterberg (360 m à 13% à 13 km) qui est trop court pour moi", a dit le double vainqueur du Tour de France.

"Il n'y a pas un seul plan car beaucoup de choses peuvent se passer sur une journée de plus de six heures sur un parcours aussi délicat. Ma façon de courir dépendra du déroulement de la course et de mes jambes", a-t-il expliqué, estimant que ce serait "une erreur de se focaliser uniquement sur Van Aert et Van der Poel" même s'il n'a jamais remporté une course d'un jour quand il avait à faire face à ces deux adversaires simultanément.

"Je me sens fort. Et j'ai sans doute une chance de l'emporter à condition d'être dans un bon jour", a estimé le leader de la formation UAE qui s'est entraîné à Monaco durant la semaine "en alternant les longues sorties, difficiles, et des journées plus relax pour profiter un peu quand même".

En cas de succès dimanche, le Slovène imiterait le Français Louison Bobet et le Belge Eddy Merckx, les deux seuls à avoir remporté à la fois le Tour de France et le Ronde.

"Je ne connais pas toute l'histoire du cyclisme mais pouvoir rejoindre ces deux légendes, c'est bien sûr une motivation. Et cette course est tellement spéciale avec cette ambiance incroyable, cette foule, ce parcours extraordinaire", a-t-il conclu.