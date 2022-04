Tour du Pays basque: Roglic rafle le contre-la-montre initial devant Evenepoel

Le roi garde sa couronne ! Le Slovène de la Jumbo-Visma Primoz Roglic, vainqueur de l'édition 2021, a raflé lundi le contre-la-montre initial du Tour du Pays basque à Fontarrabie, cinq secondes devant le jeune Remco Evenepoel (Quick-Step) et seize secondes devant le Français Rémi Cavagna (Quick-Step).

Alors qu'Evenepoel venait d'exploser le temps de son équipier français, Roglic s'est imposé dans le centre-ville de Fontarrabie se payant même le luxe d'avaler Pello Bilbao, 2e du général l'an dernier et parti donc juste devant lui.

Un départ de course qui ressemble fortement à ceux des derniers sacres du Slovène sur les terres basques : l'an passé, Roglic s'était déjà imposé sur le contre-la-montre initial à Bilbao, trois ans après le meilleur temps du chrono de Lodosa.

Roglic lorgne déjà un troisième sacre sur le Tour du Pays basque après 2018 et 2021, ce qui le rapprocherait du record d'Alberto Contador et José Antonio Gonzalez Linares, vainqueurs de quatre éditions chacun.

"C'était un contre-la-montre super technique, avec beaucoup de coins, d'épingles... Mais j'avais de bonnes jambes. C'était un effort de dix minutes, donc il ne pouvait pas y avoir d'énormes écarts à la fin. Mais c'est toujours bien d'avoir une petite avance, même si cela ne veut rien dire", a déclaré Roglic sur la ligne d'arrivée, avec son fils dans ses bras.

"On savait que ça allait être une sorte de loterie, parce que c'était un tracé très technique et très court. Mais je n'ai rien à regretter", a pour sa part réagi Evenepoel à l'arrivée.

"J'ai pédalé le plus vite possible, mais il y avait juste un gars qui pédalait plus vite. C'est un peu la même chose que sur le Tirreno-Adriatico. C'est triste d'être encore deuxième sur le premier jour d'une course World Tour... Mais demain est un nouveau jour. Gagner cette course sera difficile avec des gars comme Roglic, mais on fera tout pour être le podium", a affirmé le jeune prodige belge de 22 ans.

A noter aussi, côté français, la belle 7e place de Bruno Armirail (Groupama - Française des Jeux), à vingt secondes du vainqueur.

La deuxième étape, mardi, emmènera le peloton entre Leitza et Viana, en Navarre, une longue étape de 207,6 kilomètres ponctuée de deux cols de 3e catégorie et un col de 2e catégorie pour la montée vers Lizarraga (9,6 km à 5,4%).