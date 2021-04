Tourcoing: deuxième nuit de violences urbaines

Des violences urbaines ont eu lieu dimanche soir à Tourcoing (Nord) pour le deuxième soir consécutif, sans faire de blessé, a-t-on appris auprès de la préfecture et de source policière.

Après une soirée marquée samedi par des jets de projectiles sur les forces de l'ordre à la suite d'une intervention pour un rodéo dans le quartier Croix Rouge, la préfecture a indiqué dimanche soir que des "incidents" étaient toujours en cours vers minuit, avec à nouveau des jets de projectiles, sans déplorer de blessé.

Le directeur zonal de la sécurité publique dans les Hauts-de-France, Jean-François Papineau, a fait état d'une "agitation d'une plus grande ampleur (que samedi, ndlr) de la part de quelques groupes d'individus", ajoutant que la situation était "maîtrisée par le dispositif policier sur place".

Des renforts policiers ont été envoyés dans la quartier Bourgogne de Tourcoing en début de soirée, selon des sources syndicales.

Lors des troubles de samedi, "deux individus ont été placés en garde à vue vers 19H à la suite d'un rodéo motorisé", a indiqué à l'AFP la procureur de la République à Lille, Carole Etienne.

Après ce rodéo, vers 23H, les policiers sont intervenus "pour un feu de véhicule positionné en milieu de chaussée et ont été la cible de jets de mortiers et de pierres" et un autre individu, mineur, a alors été interpellé, a poursuivi Mme Etienne. Il doit être déféré lundi devant le juge des enfants.

Des "tentatives d'agitation" ont également eu lieu samedi dans le quartier de Lille Moulins, avec des tirs de mortiers d'artifices, selon M. Papineau.

"La lutte contre le trafic de stupéfiants dans les quartiers s'est intensifiée depuis sept ou huit mois, ce qui fait monter les tensions, qui s'expriment à la tombée du jour", a-t-il souligné.

"Les violences urbaines, cela n'arrête pas, un peu partout dans les Hauts-de-France", a déploré Arnaud Boutelier, secrétaire régional du syndicat de police Alliance dans les Hauts-de-France.