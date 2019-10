Touriste britannique disparue au Cambodge: 6 personnes entendues par la police

Six Cambodgiens sont actuellement entendus en lien avec la disparition d'une touriste britannique sur une île touristique du sud du pays, a annoncé mardi à l'AFP un responsable de la police cambodgienne.

Amelia Bambridge, 21 ans, a été vue pour la dernière fois dans la nuit de mercredi à jeudi dernier après une fête sur une célèbre plage de Koh Rong.

Les six Cambodgiens, dont certains travaillent dans des établissements de l'île, sont entendus depuis dimanche par la police de la ville côtière de Sihanoukville.

"Nous les interrogeons", a déclaré à l'AFP le chef adjoint de la police locale, Nop Panha. "Nous n'en tirons aucune conclusion pour le moment", a t-il ajouté.

Mais selon un officier qui participe aux opérations de recherche, "l'espoir est mince" de retrouver la jeune Britannique en vie.

Presque 200 policiers et militaires passent l'île de Koh Rong au peigne fin depuis que la jeune femme a été portée disparue. Selon les médias britanniques, c'est l'auberge de jeunesse où elle séjournait qui a donné l'alerte.

La police a retrouvé son sac et son téléphone portable près du lieu de sa disparition, un bar de plage nocturne prisé par les backpackers.

La famille d'Amélia Bambridge est arrivée au Cambodge pour suivre les recherches au plus près, faisant la navette entre Koh Rong et Sihanoukville.

"Où es-tu Amélia? Tu nous manques profondément" a posté sa soeur Sharon Schultes sur Facebook. "S'IL VOUS PLAIT RETROUVEZ NOTRE AMELIA".

Koh Rong, dans le golfe de Thaïlande, est à deux heures de bateau de la côte et attire les voyageurs à petits budgets, qui peuvent profiter de maisons d'hôtes bon marché, de nombreux bars et de plages paradisiaques.

L'île connait un succès grandissant, porté par les investissements chinois dans les casinos qui fleurissent à Sihanoukville.

Même si le Cambodge est un pays réputé plutôt sûr pour les voyageurs, les touristes sont parfois victimes de délits ou de crimes dans le royaume.

La semaine dernière, un tribunal cambodgien a inculpé trois hommes pour le viol collectif d'une touriste française dans la province voisine de Kampot.

Les suspects -- un chauffeur de taxi de 36 ans et deux ouvriers du bâtiment de 19 et 23 ans -- ont été placés en détention provisoire et risquent jusqu'à 15 ans de prison.