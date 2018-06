Tournée du XV de France: l'heure des revenants

Yoann Maestri, Maxime Médard et Morgan Parra: le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a choisi de s'appuyer sur plusieurs joueurs d'expérience de retour après une absence plus ou moins longue, pour défier la Nouvelle-Zélande samedi à Auckland en ouverture des tests de juin.

Si l'on ajoute le pilier droit Uini Atonio et les troisièmes ligne Judicaël Cancoriet et Fabien Sanconnie (N.8), Brunel, qui doit faire face à des nombreuses absences, a titularisé mercredi soir (jeudi matin en Nouvelle-Zélande) six joueurs absents lors du dernier Tournoi des six nations.

Le retour de Parra, dont la dernière sélection remonte au quart de finale de la Coupe du monde 2015 face aux... All Blacks (13-62) était le plus attendu.

Le sélectionneur souhaitait en effet, à son arrivée fin décembre, faire du demi de mêlée de Clermont (29 ans, 66 sél.) son patron des lignes arrières, avant qu'une blessure juste avant le début du Tournoi des six nations ne retarde ses plans.

Parra, quasi ignoré par le prédécesseur de Brunel, Guy Novès, devrait avoir le rôle du buteur et sera associé à la charnière à Anthony Belleau, préféré à Jules Plisson en l'absence de nombreux ouvreurs (Lopez, Trinh-Duc, Beauxis).

- Thomas aussi de retour -

Belleau (22 ans, 4 sél.) devrait lui honorer à l'Eden Park sa première sélection depuis le fameux match en Ecosse dans le Tournoi-2018 (26-32), à l'issue duquel il avait été évincé en compagnie de sept autres joueurs pour avoir un peu trop arrosé la défaite.

Dont Teddy Thomas: l'ailier de 24 ans, qui avait inscrit lors des deux premières rencontres du Tournoi un triplé pour porter son total à huit essais en dix sélections, retrouve également une place de titulaire.

Il formera le triangle arrière avec Rémy Grosso et Médard, dont la dernière sélection remonte à la tournée de juin 2016 en Argentine.

Devant eux, Geoffrey Doumayrou formera la paire de centres en compagnie de Mathieu Bastareaud, capitaine de cette tournée en remplacement de Guilhem Guirado, ménagé après plusieurs saisons à rallonge.

Devant, en l'absence de Louis Picamoles et Marco Tauleigne, c'est Fabien Sanconnie qui a hérité du maillot floqué du numéro 8.

Le futur joueur du Racing (23 ans), dont la dernière des trois sélections remonte à novembre 2017, sera entouré de Kévin Gourdon et Judicaël Cancoriet.

Ce dernier, âgé de 22 ans, a également connu la dernière de ses trois capes en novembre contre le Japon.

Il figurait initialement dans le groupe des Barbarians français, également en tournée en Nouvelle-Zélande, et a été promu avec les Bleus pour pallier l'absence de Kélian Galletier et Mathieu Babillot, arrivés seulement mercredi après avoir disputé la finale du Top 14 dimanche.

En deuxième ligne, Brunel a privilégié l'expérience et la puissance de Maestri (30 ans, 59 sél.), qui devrait honorer sa première sélection depuis la tournée de juin dernier en Afrique du Sud. Il formera l'attelage en compagnie de son futur partenaire au Stade Français, Paul Gabrillagues.

En première ligne, Atonio (28 ans, 28 sél.) est à peu près dans la même situation que Maestri: lui non plus n'a plus connu les Bleus depuis la calamiteuse tournée chez les Springboks, et lui aussi jouera gros en Nouvelle-Zélande.

Le XV de départ: Médard - Thomas, Bastareaud (cap), Doumayrou, Grosso - (o) Belleau, (m) Parra - Gourdon, Sanconnie, Cancoriet - Maestri, Gabrillagues - Atonio, Chat, Priso

Remplaçants: Pelissié, Baille, Slimani, Le Roux, Lapandry, Serin, Plisson, Fickou