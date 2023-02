Tournoi des Six Nations : classement, calendrier et résultats

Auteurs du Grand Chelem en 2022, leur premier depuis 2010, les Bleus de Fabien Galthié marchent sur l'eau et enchaînent les victoires (13 d'affilée, série en cours), dont une cet automne contre les champions du monde sud-africains (30-26).

Ils impressionnent leurs adversaires à sept mois de "leur" Mondial (8 septembre-28 octobre en France). Un deuxième Grand Chelem de rang -ce qui serait une première depuis 1998- permettrait aux coéquipiers d'Antoine Dupont de frapper davantage les esprits.

2022 a aussi été une année de la consécration pour le XV du Trèfle: en plus de sa place de première nation de ballon ovale au monde, l'Irlande a remporté sa tournée en Nouvelle-Zélande avec deux victoires historiques contre les All Blacks (23-12 et 32-22) grâce à un jeu complet.

L'anglais George Ford tente d'arrêter Charles Ollivon de l'Équipe de France lors du tournoi des 6 nations union à London, le 13 mars 2021. AP/Alastair Grant

Après deux Tournois décevants et des tests d'automne durant lesquels l'Argentine et l'Afrique du Sud l'ont emporté à Twickenham, la Fédération anglaise a, elle, dit "stop" en décembre au jeu peu enthousiasmant proposé par le sélectionneur australien Eddie Jones. Ils ont accueilli à la place Steve Borthwick, 43 ans, en provenance de Leicester et adepte d'un retour aux fondamentaux.

L'Écosse portée par Jamie Ritchie et ses vieux briscards Stuart Hogg et Finn Russell, ainsi que par son match "encourageant" -selon les mots du sélectionneur Gregor Townsend- contre les All Blacks à l'automne (défaite 31-23) compte, elle, bien se servir du Tournoi pour progresser en prévision du Mondial.

Sacrés en 2021, les Diables Rouges gallois ne sont plus ce qu'ils étaient: neuvièmes au classement mondial, avant-dernier de l'édition 2022 des Six nations, défaits à l'automne par la Géorgie et l'Italie, les coéquipiers du néo-Toulonnais Dan Biggar ont enchaîné les désillusions l'an dernier.

Pour l'Italie, l'année 2022 a constitué un tournant: première victoire dans le Tournoi depuis 2015 (contre les Gallois à Cardiff, 22-21), suivie à l'automne d'un premier succès contre l'Australie, là aussi d'un petit point (28-27).

Calendrier (heure de Paris TU +1)

1er journée

Samedi 4 février 2023

Galles - Irlande (15h15)

Angleterre - Ecosse (17h45)

Dimanche 5 février 2023

Italie - France (16h)

2e journée

Samedi 11 février 2023

Irlande - France (15h15)

Ecosse - Galles (17h45)

Dimanche 12 février 2023

Angleterre - Italie (16h)

3e journée

Samedi 25 février 2023

Italie - Irlande (15h15)

Galles - Angleterre (17h45)

Dimanche 26 février 2023

France - Ecosse (16h)

4e journée

Samedi 11 mars 2023

Italie - Galles (15h15)

Angleterre - France (17h45)

Dimanche 12 mars 2023

Ecosse - Irlande (16h)

5e journée

Samedi 18 mars 2023

Ecosse - Italie (13h30)

France - Galles (15h45)

Irlande - Angleterre (18h)

Classement

Palmarès

2022

1. France

2. Irlande

3. Angleterre

2021

1. Galles

2. France

3. Irlande

