Tournoi des six nations: l'Angleterre sans Tuilagi contre l'Ecosse

Le centre anglais Manu Tuilagi manquera la rencontre du Tournoi des six nations de l'Angleterre contre l'Ecosse samedi, en raison d'une douleur à l'aine, mais devrait être remis pour affronter l'Irlande plus tard dans le mois, a annoncé le sélectionneur du XV de la Rose Eddie Jones mardi.

"Manu a passé son IRM lundi soir et il a une légère gêne à l'adducteur. Nous avons bon espoir qu'il soit remis pour l'Irlande. C'est une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle", a expliqué Jones.

Le centre de Leicester n'est pas épargné par les blessures et avait dû quitter ses coéquipiers après seulement 16 minutes de jeu contre la France, dimanche.

L'absence de Tuilagi prive l'Angleterre de son joueur le plus puissant au sein des lignes arrières, et sa sortie contre la France a grandement réduit la force de frappe anglaise, alors que Billy et Mako Vunipola étaient déjà forfaits.

Jonathan Joseph l'a remplacé au Stade de France lors de la défaite de l'Angleterre (24-17). Joseph est en concurrence avec Ollie Devoto pour être titularisé au poste de deuxième centre.

Par ailleurs, Anthony Watson, qui peut évoluer au poste d'ailier ou arrière, devrait reprendre l'entraînement mardi, après un problème à un mollet qui l'avait privé du premier match du Tournoi 2020.

L'Angleterre recevra l'Irlande à Twickenham le 23 février.