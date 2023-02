Tournoi: l'Irlande poursuit son sans-faute en Italie

L'Irlande a poursuivi son parcours sans-faute dans le Tournoi des six nations mais a dû s'employer pour mater une courageuse équipe d'Italie (34-20), samedi lors de la 3e journée, et rester en tête avant d'aller en Ecosse.

Le XV du Trèfle avait déjà en poche le point du bonus offensif à la pause grâce à quatre essais d'école. Mais il a dû attendre le cinquième, deuxième personnel de l'ailier Mack Hansen à dix minutes de la fin, pour assommer les Azzurri restés dans le match grâce à un essai juste avant la pause de Pierre Bruno (24-17 à la mi-temps).

Avec trois victoires bonifiées en autant de matches, l'Irlande continue de filer vers un possible premier Grand chelem depuis 2018. Il lui reste toutefois à valider ce joli début de tournoi en Ecosse, seule autre équipe invaincue avant son match contre la France dimanche, avant d'accueillir l'Angleterre lors de la dernière journée.

Avec une équipe largement remaniée (six changements) par rapport au XV vainqueur des Bleus (32-19), en l'absence notamment de l'ouvreur Johnny Sexton et du centre Garry Ringrose, tous deux blessés, l'Irlande a rapidement pris le contrôle des opérations avec des transitions rapides et son impact physique.

Le deuxième ligne James Ryan (3e), l'arrière Hugo Keenan (13e), le centre Bundee Aki (20e), l'une des nouveaux titulaires du jour dans ce XV irlandais remanié, et Hansen (35e) ont rapidement assuré le bonus offensif.

Mais les Irlandais ont aussi découvert le nouvel enthousiasme italien, né des victoires de l'an dernier contre le pays de Galles et l'Australie.

Sans complexes, les Azzurri ont pris confiance avec un essai rapide de Stephen Varney qui leur a permis de mener quelques instants (7-5, 7e) puis ont su rester dans le match grâce à l'essai de Pierre Bruno, parti en solo entretenir l'espoir d'un Olimpico bien rempli (51.000 spectateurs) après une interception.

Les "Italia, Italia" ont même redoublé en seconde période quand Paolo Garbisi, auteur de dix points pour son retour après sa blessure à un genou, a ramené la Nazionale à quatre points sur une pénalité (20-24, 56e).

Mais les Irlandais, à qui deux essais ont été refusés, n'ont pas tremblé et su se mettre à l'abri grâce au deuxième essai de Hansen (71e). De quoi faire respecter la hiérarchie, sans priver les Italiens d'un long tour d'honneur sous les applaudissements de leurs supporters.