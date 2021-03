Tournoi: Ntamack et Le Roux titulaires avec les Bleus pour le match décisif contre l'Ecosse (officiel)

L'ouvreur Romain Ntamack et le deuxième ligne Bernard Le Roux retrouvent leur place de titulaire dans le XV de départ qui affrontera l'Ecosse, vendredi au Stade de France, dans un match décisif pour la victoire dans le Tournoi des six nations 2021.

Les Bleus peuvent remporter la compétition pour la première fois depuis 2010 à condition de battre le XV du Chardon avec le bonus offensif (au moins 4 essais inscrits) et 21 points d'écart.

Absent sur blessure au début du Tournoi, le Toulousain Ntamack, habituel titulaire du poste, était remplaçant contre l'Angleterre (20-23) puis contre le pays de Galles (32-30). Il profite du forfait de Matthieu Jalibert (commotion) pour retrouver sa place dans la charnière, aux côtés de son partenaire en club Antoine Dupont.

Le deuxième ligne du Racing, lui, avait manqué les deux derniers matches à cause d'un problème musculaire à une cuisse. Il reprend donc sa place au côté de Swan Rebbadj, qui supplée pour sa première titularisation Paul Willemse, suspendu, dans le XV de départ.

A l'aile, Teddy Thomas glisse sur le banc et cède sa place à Gaël Fickou. Au centre, c'est donc Arthur Vincent qui retrouve une place de titulaire, avec Virimi Vakatawa.

Brice Dulin à l'arrière ainsi que le capitaine Charles Ollivon et l'indispensable Grégory Alldritt en troisième ligne débutent le choc face aux Ecossais tandis que la première ligne Cyril Baille-Julien Marchand-Mohamed Haouas est reconduite.

Les Bleus peuvent remporter le Tournoi des six nations 2021, ce qui constituerait une première depuis 2010, à condition d'inscrire quatre essais au moins, synonyme de bonus offensif, et de s'imposer avec 21 points d'écart au moins. Ou bien 20 points seulement mais six essais minimum.

Cette rencontre, comptant pour la 3e journée, était initialement prévue le 28 février mais avait été reportée en raison d'un cluster au sein du XV de France.

XV de départ: Dulin - Penaud, Vakatawa, Vincent, Fickou - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Jelonch - Rebbadj, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille

Remplaçants: Chat, Gros, Atonio, Taofifenua, Cretin, Serin, Bouthier, Thomas