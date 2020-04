Tous les matches des équipes nationales prévus en juin reportés

Tous les matches des équipes nationales, y compris les matches de barrage pour l'Euro-2020 qui étaient programmés en juin, sont reportés "jusqu'à nouvel ordre" en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi l'UEFA.

L'instance de gouvernance du football européen n'a en revanche pas communiqué sur l'avancée des travaux concernant la reprogrammation de ses compétitions de clubs, dont la lucrative Ligue des champions.

Les matches de barrage de l'Euro messieurs et les matches de qualification pour l'Euro féminin, ainsi que "les matches amicaux internationaux centralisés" également prévus en juin, sont "reportés jusqu'à nouvel ordre", a affirmé l'UEFA dans un communiqué.

Cette décision, prévisible dans le contexte de paralysie du football, a été prise par le Comité exécutif de l'UEFA après une visioconférence avec les secrétaires généraux des 55 fédérations membres de la confédération européenne de football.

Deux matches amicaux de l'équipe de France, initialement prévus en mars contre l'Ukraine et la Finlande, avaient été reprogrammés en juin.

Interrogé vendredi par l'AFP, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, avait expliqué que ces deux matches étaient jusqu'alors maintenus. "Ca tient toujours, nous avons des accords, avait-il expliqué. Il y a une autre grille internationale au mois de juin, elle peut être légèrement décalée".

Mais "si on ne reprend le championnat que fin mai, je vois mal l'équipe de France jouer début juin. On a besoin de rediscuter avec l'UEFA et la Fifa pour qu'il y ait au moins deux dates préservées", avait ajouté M. Le Graët.

L'UEFA a également décidé d'annuler la phase finale du Championnat d'Europe des moins de 17 ans, prévue en mai prochain, ainsi que celle de l'Euro féminin des moins de 19 ans, prévue en juillet.

Le 17 mars, l'UEFA a décidé de reporter l'Euro de football à l'été 2021 et de suspendre toutes ses compétitions de clubs "jusqu'à nouvel ordre" face à la propagation du coronavirus. La Ligue des champions et la Ligue Europa masculines ont été interrompues au stade des huitièmes de finale, la C1 féminine au stade des quarts.