TPMP/Hanouna: le régulateur des médias ouvre la voie à une procédure de sanction

C8 et "Touche pas à mon poste" seront-elles sanctionnées? Après les injures de Cyril Hanouna envers un député LFI, un membre du Conseil d'Etat va étudier cette possibilité à la demande du régulateur des médias, l'Arcom, a indiqué ce dernier jeudi.

"A la suite d'une séquence diffusée dans l'émission +Touche pas à mon poste+ du jeudi 10 novembre 2022, le directeur général de l'Arcom a transmis le dossier au rapporteur indépendant, membre du Conseil d'Etat", a indiqué l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) dans un communiqué.

"Il a en effet considéré que ce dossier portait sur des faits susceptibles de justifier l'engagement d’une procédure de sanction, compte tenu des mises en demeure déjà prononcées par le passé à l'égard de C8", détaille l'autorité administrative.

Cette dernière avait été saisie à la suite d'une altercation survenue une semaine plus tôt sur le plateau de "Touche pas à mon poste" (TPMP) entre le présentateur vedette de C8 Cyril Hanouna et Louis Boyard, députe LFI et ancien chroniqueur de l'émission.

"Abruti", "tocard", "bouffon", "t'es une merde": l'animateur Cyril Hanouna avait abreuvé d'injures le jeune député qui venait d'accuser les "cinq personnes les plus riches" de France d'"appauvrir l'Afrique", citant le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8.

"Conformément à la loi, il appartiendra au rapporteur indépendant de décider de l'engagement des poursuites et d'instruire l'affaire", conclut l'Arcom.

Les deux hommes ont poursuivi leurs hostilités durant la semaine chacun annonçant vouloir porter plainte contre l'autre.

"Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne", Vincent Bolloré, a déclaré lundi le député Insoumis lors d'une conférence de presse à l'Assemblée Nationale.

De son côté Cyril Hanouna a consacré son émission de lundi à l'incident, l'animateur et ses chroniqueurs critiquant à nouveau le jeune élu.

Cyril Hanouna a "regretté les propos injurieux" qu'il a pu avoir, mais il a aussi indiqué que "sur la séquence", il "ne s'excusait pas du tout".