Trafic de cannabis: 11 mises en examen dans le Val-de-Marne

Onze personnes ont été mises en examen jeudi pour trafic de stupéfiants après le démantèlement lundi d'un point de deal conséquent du Val-de-Marne, a indiqué vendredi le parquet de Créteil.

Ces dix hommes et cette femme nés entre 1985 et 2003 ont également été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans". Cinq ont été placés en détention provisoire, quatre sous contrôle judiciaire et deux incarcérés dans l'attente d'un débat différé devant le juge des libertés et de la détention.

Ce point de deal surnommé "Caliterter", situé sur la place du Moutier à Villejuif, au sud de Paris, brassait "un chiffre d'affaires" estimé à "8.000 euros par jour" par les enquêteurs de la Sûreté territoriale.

Il s'inscrivait dans la lignée du réseau "Caliweed", rendu célèbre pour son marketing sur les réseaux sociaux et dont le procès s'est tenu fin juin au tribunal de Créteil, avec des peines prononcées allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement.

La boucle Telegram officielle de Caliweed avait notamment fait, en janvier, "de la promotion" auprès de ses 30.000 abonnés pour le point de vente "Caliterter", explique le parquet.

Sur Telegram, la boucle "Caliterter" a alors gagné "en quelques mois plus de 5.200 abonnés" et varié ses supports de communication. "Les promotions étaient diffusées via des +flyers+ et vidéos au style graphique emprunté à la série Les Simpson", précise le parquet.

Parmi les onze personnes mises en examen, on retrouve "le gérant et fondateur de Caliweed", Djamel Soukah, 36 ans, surnommé "Zinzin". Ce dernier a fait appel de sa condamnation, fin juin, à dix ans d'emprisonnement dans le procès "Caliweed".

Dans le dossier "Caliterter", "il était tenu informé, donnait des ordres ou des conseils", lui reproche le parquet de Créteil.

Contacté, son avocat n'avait pu être joint dans l'immédiat.

Le réseau "Caliterter" a été démantelé lundi, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en avril. Au cours de cette opération, la Sûreté territoriale du Val-de-Marne a interpellé seize personnes et saisi, entre autres, 28.915 euros en espèces, selon le parquet.