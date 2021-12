Trains: plus de 4 millions de réservations pour les vacances de Noël

Plus de quatre millions de réservations ont été effectuées pour des voyages en train en France sur la période des vacances de Noël, a indiqué dimanche le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

"On a plus de quatre millions de réservations pour le train", a déclaré le ministre sur LCI, ajoutant que "c'est plus qu'en 2018".

L'an dernier après la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, la SNCF avait vendu au 16 décembre 3 millions de billets de TGV et Intercités pour les vacances de Noël, sur les 4,5 millions qu'elle avait mis en vente.

Cette année, "on a mis en place des trains en nombre suffisant, notamment à la SNCF", a assuré Jean-Baptiste Djebbari.

Il s'est voulu rassurant sur les conditions sanitaires des voyages en train, relevant qu'il y a un an ne circulait certes pas de variant aussi contagieux qu'Omicron mais qu'il n'y avait pas encore de vaccin, alors que près de 90% de la population âgée de plus de 12 ans est aujourd'hui vaccinée.

En outre, la France "a mis en place un protocole depuis mai 2020 qui est des plus stricts d'Europe" avec "la désinfection des rames, le nettoyage, le port du masque obligatoire" et "le pass sanitaire depuis le 9 août dernier qui permet d'apporter du confort supplémentaire pour ceux qui pratiquent le train", a fait valoir le ministre.