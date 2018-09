Transat aide Le Devoir à envoyer des reporters à l'étranger

Le voyagiste canadien Transat et le quotidien québécois Le Devoir ont annoncé mardi la création d'un "Fonds de journalisme international" visant à aider les journalistes de ce média à partir en reportage à l'étranger.

Le groupe, qui possède notamment la compagnie aérienne Air Transat, s'est engagé à verser 100.000 dollars (66.000 euros) par an pendant cinq ans au quotidien pour "aider les Québécois à mieux comprendre les grands enjeux internationaux", a précisé le président de Transat, Jean-Marc Eustache, lors d'une conférence de presse.

Brian Myles, directeur du Devoir, a pour a part souligné que cet argent, qui servira uniquement aux frais fixes de reportage, permettrait de "faire de l'information internationale avec un peu plus de valeur ajoutée". M. Miles estime que ce don permettra de réaliser "de 70 à 100 reportages exclusifs par année", en toute indépendance éditoriale.

"La chute des revenus publicitaires dans les médias, c'est 60% en dix ans en moyenne", a relevé le directeur du Devoir. "Cet argent est parti à la Silicon Valley, dans les poches de Google et de Facebook. Tous les médias essaient de se réinventer et de trouver un nouveau modèle d'affaires, chez nous on mise sur l'abonnement et dans une certaine mesure sur la philanthropie, qui génèrent environ 70% des revenus".

Depuis 2015, 3.000 personnes ont fait des dons d'un montant total de 1,5 million de dollars au quotidien francophone fondé en 1910, et totalement indépendant.

"Les médias sont un rempart essentiel pour protéger la démocratie", a pour sa part justifié le président et fondateur de Transat. "Je crois fermement qu'il faut tout faire pour préserver notre presse traditionnelle, car elle est en danger".

Coïncidence du calendrier, cette initiative intervient quelques jours après le lancement d'un autre fonds similaire au Québec, visant également à aider les journalistes québécois, salariés comme pigistes, à partir en reportage à l'étranger.

Ce fonds indépendant, lancé par trois journalistes et doté d'un budget de 75.000 dollars par an financé par des organisations publiques et privées, permettra d'accorder des bourses à des reporters proposant des idées de sujets originaux à l'étranger. Un jury de trois journalistes attribuera ces bourses.

Les médias québécois ne comptent qu'une dizaine de correspondants permanents à l'étranger.