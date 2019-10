Transat Jacques Vabre: 59 bateaux lancés pour la traversée de l'atlantique en duo

Une armada de 59 bateaux a quitté dimanche Le Havre pour une traversée de l'atlantique qui s'annonce musclée pour la 14e édition de la Transat Jacques Vabre, course en double de 4350 milles nautiques (8050 km) jusqu'à Salvador de Bahia (Brésil).

Les voiliers ont pris le départ à 13h15 sous un ciel gris et avec beaucoup de vent, quelques heures après avoir laissé leurs proches, non sans une grande émotion, sur les pontons du bassin Paul-Vatine, où le public était venu en nombre.

La flotte, presque deux fois plus conséquente que lors de la précédente édition en 2017, se compose de 3 classes: une en multicoque, les Multi50 (3 bateaux de 50 pieds/15 m), deux en monocoques, les Class40 (27 bateaux de 40 pieds/12 m) et les Imoca (29 bateaux de 60 pieds/18 m), les stars de la course autour du monde en solitaire qui se jouera dans un an.

Le grand favori en Imoca est le bateau skippé par Jérémie Beyou (Charal), en binôme avec Christopher Pratt.

Le monocoque est l'un des cinq Imoca dernière génération (les 'foilers'), capables de voler grâce à des foils, ces appendices latéraux qui élèvent la coque au dessus de l'eau pour filer à 30-40 noeuds (55,5-74 km/h).

Beyou, 3e du dernier Vendée Globe, navigue depuis plus d'un an avec sa nouvelle monture et se place en pole position pour rejoindre le Brésil en mode +volant+.

Selon les dernières estimations, il faudra au moins 12 jours pour traverser l'atlantique. Les Multi50 devraient précéder les Imoca.

Le ton devrait être donné lundi soir, avant de négocier les Açores, où l'anticyclone divisera la flotte.