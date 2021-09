Transat Jacques Vabre: 80 bateaux sur la ligne le 7 novembre pour voler vers La Martinique

Première course au large de grande envergure depuis la fin du Vendée Globe, la Transat Jacques Vabre qui partira en novembre innove avec une arrivée inédite en Martinique et trois parcours exigeants pour 80 bateaux répartis sur quatre classes.

Yannick Bestaven (Maître Coq), vainqueur du Vendée Globe 2020, Franck Cammas, François Gabart, Armel Le Cléac'h, Thomas Coville mais aussi trois duos 100% féminins, deux tandems père et fils et trois champions du monde de ski sont au casting de la quinzième édition de la prestigieuse course en double bi-annuelle, présentée en grande pompe jeudi à Paris en présence de la majorité des skippers.

Le départ sera donné dimanche 7 novembre à 13h30 au Havre (Seine-Maritime) pour une traversée de l'Atlantique déclinée sur trois parcours pour offrir une arrivée relativement groupée aux quatre classes: les Ultim (maxi-multicoques de 32 m de long), les Imoca (monocoques de 18 m), les Ocean Fifty (multicoques de 15 m) et les Class 40 (monocoques de 12 m).

"Ce sera un grand départ au Havre sur la même date avec un passage obligatoire dans la Manche, le golfe de Gascogne puis une route vers le pot au noir, l'équateur et là, ça diffère un peu. Les Class 40 sont la seule classe qui ne passera pas par l’équateur cette année, les Ultim descendent eux à l’est de Rio (Brésil)", a indiqué le directeur de course Francis Le Goff.

La classe la plus représentée sera celle des Class 40 avec 45 bateaux engagés: les Ultim, ces voiliers volants géants, formeront une flotte de cinq bateaux, tous de retour en compétition sur une longue course au large après deux ans d'abstinence.

Ce sera même une course inaugurale pour deux d'entre eux: celui skippé par Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire) associé à Kevin Escoffier - naufragé lors du dernier Vendée Globe - et mis à l'eau en avril, et celui de François Gabart (SVR Lazartigue), en tandem avec Tom Laperche, et sorti des chantiers il y a deux mois.

Tous ont à cœur de montrer qu'ils sont particulièrement rapides, la course pourrait se jouer entre 12 et 14 jours.

Ce sera également un retour à la confrontation pour la plupart des concurrents du dernier Vendée Globe, dont les trois premiers: Bestaven, Charlie Dalin (Apivia) et Louis Burton (Bureau Vallée).