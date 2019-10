Transat Jacques Vabre: Ca passe ou ça casse

Aucun bateau volant dernière génération n'a réussi à traverser l'Atlantique sans casser. Dès dimanche, ils seront quelques-uns à courir après cette performance lors de la Transat Jacques Vabre (TJV) avec une seule idée en tête: passer de l'autre côté.

Il y a un an, les maxi-multicoques nouvelle génération (les ultimes), équipés d'appendices latéraux qui agissent comme les ailes d'un avion pour faire décoller le bateau (les foils), ont échoué lors de la Route du Rhum. Cette année, ce sont aux monocoques de tenter leur chance. Les Imoca, bateaux-stars du Vendée Globe (course autour du monde en solitaire), ont pour cela les 'foilers', dotés de foils dernière génération, qui peuvent relever le défi.

L'innovation technologique que représente ces ailes profilées, beaucoup plus grandes que celles de la génération précédente, a permis à la course au large de faire un énorme bond en avant en termes de vitesse, avec un gain estimé à 20%. Mais les skippers doivent maintenant apprendre à naviguer avec ces bateaux-là, qui peuvent s'élever jusqu'à 3 mètres au-dessus de l'eau pour filer à 40 nœuds (74 km/h)

"To foil or not to foil, la question ne se pose plus depuis la fin du dernier Vendée Globe (2016/2017)", souligne à l'AFP Quentin Lucet, architecte naval chez VPLP.

- Foil démesuré -

"Pour la génération des bateaux 2016, on a été assez raisonnable, raisonné sur la taille des foils, on ne voulait pas s'engouffrer, se retrouver à démâter. Plus le foil est important, plus le bateau est puissant, plus il a de facilités à casser le mât, etc...", poursuit Quentin Lucet. L'architecte a oeuvré à la conception de deux foilers dernière génération: Charal skippé par Jérémie Beyou, premier du genre mis à l'eau il y a un an, et Hugo Boss skippé par Alex Thomson, mis à l'eau il y a un mois.

Mais Charal a ouvert la voie avec un premier bateau dessiné avec des foils assez démesurés (7 m). Alors qu'en 2016 ceux-ci sustentaient le bateau, aujourd'hui ils ont la possibilité de faire voler le bateau.

"Charal a été vraiment le précurseur dans cette voie-là, ça a titillé tout le monde, c'est impressionnant. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est humain? On n'a pas encore la réponse" relève l'architecte.

Et pour Quentin Lucet, il y aura forcément de la casse.

"Le foil est exposé, vu que ces bateaux-là vont à des vitesses incroyables. On a du mal à imaginer se prendre un mur en voiture à 70 km/h et repartir sans éraflures", explique-t-il.

- Etre raisonnable -

Guillaume Verdier, qui a conçu les foilers Advens for Cybersecurity, skippé par Thomas Ruyant, et Apivia, entre les mains de Charlie Dalin, ne se fait guère d'illusion.

"Avec les foils, comme on ratisse plus large, le risque de collision est plus important, ça m'inquiète. Si tu as tapé un container ou un tronc d'arbre, nos bateaux deviennent un peu fou. On est dans cette phase-là où on se pose des questions. Je suis un peu inquiet aux vues des objets qui flottent", remarque-t-il, rappelant qu'il faut du temps pour fiabiliser ces bateaux.

"On les rend plus solides, on s'applique plus en construisant, les bateaux sont mieux qu'avant, mais quand c'est neuf, on peut rater des choses".

Alors quitte à casser, autant que ce soit sur la course en double à destination de Salvador de Bahia (Brésil) qu'est la TJV, plutôt que lors du Vendée Globe, leur rêve à tous, qui se jouera dans un an.

"Forcément, il va y avoir de la casse. Mais là on a potentiellement plus de chance qu'il y ait pas mal de bateaux à l'arrivée parce qu'ils ont le Vendée Globe dans le viseur et ils vont savoir être raisonnable", tempère Vincent Riou, co-skipper avec Sébastien Simon du 5e foiler (Arkéa Paprec).

Car au-delà de la révolution technologique, la course au large reste l'affaire d'un marin avec sa machine et de sa capacité à savoir où placer le curseur.