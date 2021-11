Transat Jacques Vabre: Cammas et Caudrelier sacrés en Ultim

Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) ont remporté mardi la Transat Jacques Vabre dans la catégorie Ultim, celle des bateaux de course les plus rapides au monde, après 16 jours de mer.

Le duo français a coupé la ligne à Fort-de-France au lendemain de l'arrivée de trois bateaux de la catégorie des Ocean Fifty, des multicoques de 15 mètres de long qui avaient un parcours un tiers plus court que les Ultimes (maxitrimarans volants de 32 m de long) lors de cette course en double regroupant différents types de bateaux.

Cammas et Caudrelier ont franchi la ligne à 10h16 heure locale (15h16 heure de Paris) pour s'imposer en 16 jours et 01 heure, accompagnés de dizaines de petits bateaux dans une baie baignée de soleil. Ils sont arrivés en Martinique douze heures après le tandem Sébastien Rogues/Matthieu Souben (Primonial), victorieux en classe Ocean Fifty.

Il s'agit de la première victoire sur une grande classique de course au large de ce bateau, mis à l'eau en juillet 2017 et entre les mains de Cammas et Caudrelier depuis l'été 2019.

Cammas, marin aux multiples exploits et premier skipper à tourner autour du monde sous les 50 jours (Trophée Jules Verne en 2010), a signé sa quatrième victoire sur la Transat Jacques Vabre (2001, 2003, 2007, 2021). Caudrelier, vainqueur du tour du monde en équipage (Volvo Ocean Race en 2017/2018), a lui accroché un troisième succès sur la Transat Jacques Vabre (2009, 2013, 2021).

Les deux skippers ont largement dominé la course en occupant la tête de la flotte quatorze jours sur seize.

Les Ultimes ont fait leur retour sur une grande classique, trois ans après avoir connu de nombreuses casses lors de la Route du Rhum 2018 (transatlantique en solitaire), avec notamment la perte d'un bateau, celui de Banque Populaire.

Le sponsor s'est engagé dans la construction d'une nouvelle machine (Maxi Banque Populaire XI), mise à l'eau en avril dernier et toujours skippée par Armel Le Cléac'h, associé à Kevin Escoffier pour cette toute première course.

L'équipage devrait arriver en Martinique mardi vers 18h00/19h00 heure locale (23h00/00h00 heure de Paris) dans un duel pour la deuxième place avec le dernier-né de la flotte, barré par François Gabart et Tom Laperche (SVR Lazartigue).