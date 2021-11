Transat Jacques Vabre: Caudrelier et Cammas approchent du Pot au Noir

L'équipage formé de Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rotschild) filait toujours en tête dans la catégorie Ultime dans la Transat Jacques Vabre tout en s'approchant de la zone du Pot au Noir.

Plus de 1.800 milles séparent désormais le premier Ultime des derniers de la catégorie Class 40 alors que le bateau de tête va pénétrer dans cette zone météorologique instable.

Cammas et Caudrelier disposaient samedi vers 13H00 GMT d'une avance de 143 milles sur François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue). Dans cette même catégorie Ultime, Thomas Coville et Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) fermaient la marche avec plus de 485 milles de retard sur Maxi Edmond de Rotschild après avoir repris la course vendredi matin.

Ils avaient heurté un objet flottant non identifié (ofni) jeudi et ont eu besoin de plusieurs heures pour réparer lors d'une escale technique à Madère.

Dans la catégorie Imoca (les bateaux du Vendée Globe, monocoque de 18 m), la lutte était toujours serrée entre les trois bateaux de tête. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkOut) précedaient Jérémie Beyou/Christopher Pratt (Charal) de 5,3 milles et Charlie Dalin/Paul Meilhat (Apivia) de 12,8 milles.

"Nous allons décider où nous allons passer en fonction des dernières prévisions météo. Ce n’est pas forcément simple car il y a les dévents à gérer, des zones de vent faibles, des accélérations, des bandes dans lesquelles nous n’avons pas le droit de naviguer, du trafic, il faudra prendre en compte tout cela dans nos choix", a indiqué Charlie Dalin dans des déclarations retransmises par les organisateurs.

En catégorie Ocean Fifty (15 mètres), Sébastien Rogues et Matthieu Rouben (Primonial) menaient avec près de 40 milles d'avance.

En Class 40 (monocoques de 12 mètres), Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman) occupaient la tête avec moins d'un mille d'avance sur Nicolas Jossier et Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique).

Classements samedi à 13h00 GMT (14h00 heure de Paris):

. Class 40 (12,20 m)

1. Redman (FRA) à 3.366,0 milles de l'arrivée

(Antoine Carpentier, Pablo Santurde Del Arco)

2. La Manche #EvidenceNautique (FRA) à 0,8 milles du premier

(Nicolas Jossier, Alexis Loison)

3. Edenred (FRA) 5,1

(Emmanuel Le Roch, Pierre Quiroga)

4. Banque du Léman (SUI) 10,6

(Valentin Gautier, Simon Koster)

5. Lamotte Module Création (FRA) 12,5

(Luke Berry, Achille Nebout)

. Imoca (18,28 m)

1. LinkedOut (FRA) à 4.197,0 milles de l'arrivée

(Thomas Ruyant, Morgan Lagravière)

2. Charal (FRA) à 5,3 milles du premier

(Jérémie Beyou, Christopher Pratt)

3. Apivia (FRA) 12,8

(Charlie Dalin, Paul Meilhat)

4. Initiatives-Cœur (GBR) 24,2

(Sam Davies, Nicolas Lunven)

5. Arkea - Paprec (FRA) 39,2

(Sébastien Simon, Yann Elies)

. Ocean Fifty (15m)

1. Primonial (FRA) à 3.752,9 milles de l'arrivée

(Sébastien Rogues, Matthieu Souben)

2. Koesio (FRA) à 39,3 milles du premier

(Erwan Le Roux, Xavier Macaire)

3. LEYTON (GBR) 93,6

(Sam Goodchild, Aymeric Chappellier)

4. Solidaires En Peloton (FRA) 106,0

(Thibaut Vauchel-Camus, Frédéric Duthil)

5. Les P'tits Doudous - The Arch (FRA) 136,3

(Armel Tripon, Benoit Marie)

. Ultime (30m)

1. Maxi Edmond de Rothschild (FRA) à 5.490,0 milles de l'arrivée

(Franck Cammas, Charles Caudrelier)

2. SVR-Lazartigue (FRA) à 142,9 milles du premier

(François Gabart, Tom Laperche)

3. Banque Populaire XI (FRA) 256,2

(Armel Le Cléac'h, Kevin Escoffier)

4. Actual Ultim 3 (FRA) 264,6

(Yves le Blévec, Anthony Marchand)

5. Sodebo ultim 3 (FRA) 485,7

(Thomas Coville, Thomas Rouxel)

.bds/jld/bde