Transfert: dernier jour agité pour le PSG qui recrute Navas, l'OM perd Luiz Gustavo

Après Keylor Navas, Mauro Icardi? L'arrivée du gardien du Real Madrid au Paris SG, avant celle attendue de l'attaquant de l'Inter vont rythmer les dernières heures du marché des transferts, qui se clôture lundi à minuit, sauf pour l'Angleterre, déjà terminé depuis le 8 août (dans le sens des arrivées).

. France: Navas arrive, Areola s'en va

Chassé-croisé au poste de gardien au PSG: le Costaricien Keylor Navas, 32 ans et en provenance du Real Madrid, a signé lundi un contrat de quatre ans avec le club parisien. Il devient le gardien N.1, secondé par l'Espagnol Sergio Rico, arrivé officiellement hier à Paris en provenance de Séville. Ces recrues ont poussé au départ Alphonse Areola, qui a fait le chemin inverse vers le Real en prêt pour une année sans option d'achat.

Décimé en attaque par les blessures de Mbappé et Cavani et la suspension pour les trois premiers matches de Ligue des champions de Neymar, le PSG tient - a priori - une recrue offensive de poids: l'attaquant argentin Mauro Icardi est attendu à Paris, selon des médias français et italiens.

L'ancien capitaine intériste, 26 ans, en conflit ouvert avec son club depuis plusieurs mois, doit passer sa visite médicale dans l'après-midi pour un prêt avec option d'achat.

A Marseille, le milieu brésilien Luiz Gustavo a officiellement rejoint le club stambouliote de Fenerbahçe.

L'OM pourrait compenser son départ en recrutant le Nantais Valentin Rongier, pour une quinzaine de millions d'euros, selon la presse. "Il y a des discussions", a admis Eyraud après la victoire de son équipe dimanche contre Saint-Etienne.

Monaco, autre candidat au podium, perd de son côté Falcao. Le "Tigre" colombien a été accueilli hier à son arrivée à Istanbul par des milliers de supporteurs de Galatasaray.

Les Nantais ont eux trouvé un accord pour le transfert de Ludovic Blas, le jeune milieu de terrain (21 ans) guingampais pour 8 millions d'euros et un contrat de 4 ans alors que Rennes s'active pour attirer Raphinha, du Sporting Portugal.

. Etranger: Boateng devrait rester au Bayern

Annoncé sur le départ vers la Juventus Turin, pour pallier notamment la grave blessure de son capitaine Giorgio Chiellini (ligament croisé du genou droit), Jerome Boateng (30 ans) aurait décidé de rester au Bayern Munich afin de s’y imposer, selon les informations de Bild.

Son rival Naples s'est renforcé en attaque avec l'Espagnol Fernando Llorente, libre après deux saisons à Tottenham. Le champion du monde 2010, âgé de 34 ans, aurait signé un contrat de deux ans, selon les médias italiens.

Tout comme l'AC Milan, qui devrait réaliser un échange d'attaquants avec Francfort, prêtant le Portugais Andre Silva pour recevoir en prêt le Croate Ante Rebic, sous réserve des visites médicales, selon le directeur sportif du club allemand Fredi Bobic dimanche.

Henrikh Mkhitaryan, attaquant d'Arsenal, est à Rome où il devrait s'engager avec la Roma, qui a perdu Diego Perotti pour deux mois sur blessure. Parme a de son côté enregistré l'arrivée du latéral international italien Matteo Darmian, quatre ans après son départ du Torino pour Manchester United.

En Espagne, la Liga a déjà atteint son nouveau record avec 1,3 milliard d'euros investis dans ce mercato, notamment pour Eden Hazard et Ferland Mendy au Real ou Antoine Griezmann et Frenkie de Jong au Barça. La fièvre est retombée pour le dernier jour, le club barcelonais ayant tenté en vain d'attirer Neymar.

Le FC Séville a néanmoins concrétisé la signature de +Chicharito+, Javier Hernandez, en provenance de West Ham.

En Allemagne, le mercato d'août a été marqué par les recrutements cinq étoiles de Philippe Coutinho et Ivan Perisic par le Bayern Munich, prêtés respectivement par Barcelone et l'Inter Milan, tandis qu'en Angleterre, les arrivées de joueurs ne sont plus possibles depuis le 8 août, mais les départs restent autorisés.

Les feuilletons qui concernent le champion du monde français de Manchester United Paul Pogba, pisté par le Real Madrid, ou encore le métronome de Tottenham Christian Eriksen, semblent devoir attendre une prochaine fenêtre de mercato pour s'ouvrir de nouveau.