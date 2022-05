Transfert: Haaland file vers City qui tient son neuf

C'est Noël en mai pour Manchester City! Le champions d'Angleterre en titre va mettre la main sur l'attaquant norvégien Erling Haaland, l'un des joueurs les plus convoités au monde et un profil qui lui manquait, après l'annonce d'un accord avec Dortmund, mardi.

Le communiqué expliquant "qu'un accord de principe a été trouvé avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant Erling Haaland à compter du 1er juillet", publié en fin d'après-midi, a dû résonner doucement aux oreilles de l'entraîneur mancunien Pep Guardiola.

Même la suite, "le transfert reste soumis à la finalisation des termes (du contrat) avec le joueur", n'a pas dû ternir la joie du Catalan qui s'était retenu avec peine d'évoquer le sujet deux heures plus tôt.

"J'adorerais en parler, mais (...) on aura le temps d'en parler" plus tard, avait-il dit dans un sourire, penché vers le micro, lors d'une conférence de presse avant un match en retard de Premier League, mercredi, à Wolverhampton.

Haaland, âgé de 21 ans et considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération avec 85 buts inscrits en 88 matches avec Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020, était la cible numéro un des Sky Blues.

Et ils semblent presque faire une bonne affaire si l'on se fie juste à l'indemnité de transfert.

- Haaland affole les compteurs -

La presse britannique, qui avait donné l'officialisation pour imminente dès lundi, a révisé à la baisse son estimation de la clause libératoire que le club anglais devra payer, à 60 M EUR et non 75 M EUR comme évoqués précédemment.

Une aubaine incroyable étant donné l'inflation galopante sur le marché des transferts, surtout pour les joueurs offensifs, même s'il faudra évidemment ajouter des commissions et une prime à la signature très conséquentes.

Ayant, comme à son habitude, toujours un coup d'avance, Dortmund a déjà annoncé son successeur, mardi, avec le néo-international allemand Karim Adeyemi qui arrivera du RB Salzbourg, comme Haaland en son temps.

Un salaire XXL attend le Norvégien qui deviendra instantanément l'un des joueurs les mieux payés de City, avec un salaire équivalent à celui de Kevin De Bruyne, soit plus de 20 M EUR par an et un contrat de 5 ans.

C'était le prix à payer pour arracher au Real Madrid ou au Bayern Munich ce joueur qui affole les compteurs avec 21 buts en 23 rencontres de Bundesliga cette saison.

Sa moyenne d'un but toutes les 87 minutes en championnat, bien supérieure à celle de Robert Lewandowski (1 toutes les 100 minutes), est même le meilleur ratio de toute l'histoire du championnat allemand, à en croire le statisticien Opta.

- Un Kane, mais en mieux ? -

Et il n'y a pas qu'en Bundesliga qu'il brille, puisque, la saison dernière, il avait trouvé les filets 10 fois en Ligue des champions, terminant meilleur buteur de la compétition.

Une statistique qui a sans doute séduit City, toujours à la recherche de son premier succès en C1, après sa finale perdue en 2021 puis son élimination douloureuse en demi-finale il y a moins d'une semaine par le Real Madrid (4-3, 1-3).

Ce transfert va aussi effacer le gros "raté" de l'été dernier où la piste menant à Harry Kane s'était heurté au refus obstiné du président de Tottenham, Daniel Levy, de céder le capitaine des Three Lions.

Avec Haaland, City s'offre une alternative plus jeune de sept ans, peut-être un peu moins bon dans la distribution, mais plus rapide et encore plus physique.

"Ce type est absolument monstrueux physiquement - les gens rebondissent sur lui", s'est enthousiasmé l'ancien joueur Chris Sutton au micro de la BBC.

"C'est un finisseur merveilleux pour quelqu'un d'aussi grand et il a d'excellents pieds, il est très bon dans les airs et capable de garder le ballon", a-t-il poursuivi.

A 21 ans, son association avec Guardiola dont la capacité à faire progresser encore les joueurs n'est plus à prouver, ne peut que faire rêver tout amoureux du football.

Au milieu des De Bruyne, Mohamed Salah ou Cristiano Ronaldo, la Premier League devrait bientôt avoir une nouvelle étoile qui brillera sur ses terrains.