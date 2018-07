Transfert: Jonathan Bamba première recrue de Lille

Lille (L1) tient enfin sa première recrue: Jonathan Bamba (22 ans), l'attaquant de Saint-Etienne, s'est engagé pour cinq saisons avec le Losc, a annoncé le club nordiste lundi dans un communiqué.

L'international Espoirs (12 sélections, 4 buts), formé à l'ASSE, avait été la bonne surprise stéphanoise de la saison dernière avec 7 buts inscrits et 8 passes décisives en championnat.

Bamba (1,75 m, 72 kg), né à Alfortville (Val-de-Marne), a débuté chez les pros début 2015 sous les ordres de Christophe Galtier, actuel entraîneur des Dogues lillois.

Pour gagner du temps de jeu et de l'expérience, il a successivement été prêté au Paris FC (L2), à Saint-Trond (D1 belge) et à Angers (L1), avant de revenir dans le Forez et de réaliser une saison pleine l'an dernier.

"Nous recrutons aujourd’hui l’un des meilleurs espoirs de Ligue 1, même si nous sommes toujours dans l’optique de faire aussi signer des éléments confirmés de façon à être plus solides durant la saison", explique le directeur général du Losc, Marc Ingla, dans ce communiqué.

Bamba, qui était convoité par de nombreux clubs, est donc la première recrue lilloise de l'été. Selon une source proche des Dogues, deux autres attaquants pourraient bientôt rejoindre Lille, Jonathan Ikone (Paris SG), qui doit passer sa visite médicale dans les prochains jours, et Loïc Rémy (Las Palmas), prêté la saison dernière à Getafe et convoité également par Nice, son ancien club.

Lille, qui a changé de logo durant l'intersaison, avait sauvé in extremis sa place en Ligue 1 en terminant 17e et premier non-relégable en mai dernier, au terme d'une saison cauchemardesque.