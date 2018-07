Transfert: le défenseur croate Duje Caleta-Car, 1ère recrue de l'OM

La première recrue estivale de l'Olympique de Marseille est un défenseur central international croate, Duje Caleta-Car, qui arrive du club autrichien de Salzbourg et devrait passer sa visite médicale mercredi selon plusieurs médias.

L'arrivée probable du joueur âgé de 21 ans avait été annoncée par L'Equipe la semaine dernière. Il devrait signer un contrat de cinq ans, selon RMC, pour un transfert de 20 millions d'euros, 17 M EUR plus 3 M EUR de bonus pour La Provence.

Caleta-Car (2 sélections) a appartenu à l'équipe croate finaliste du Mondial-2018. Il n'a cependant joué qu'un seul match en Russie, le troisième du groupe D contre l'Islande (2-1).

Il a déjà pu respirer l'air du stade Vélodrome à deux reprises la saison passée, lorsque le RB Salzbourg s'est déplacé en Europa League, d'abord en phase de poules puis en demi-finale.

Le dossier de l'attaquant italien Mario Balotelli toujours en attente, Caleta-Car devrait passer sa visite médicale mercredi à Marseille le jour où l'équipe dispute un match amical à La-Roche-sur-Yon contre le FC Nantes.

Caleta-Car renforce une défense centrale où l'OM est démuni pour l'heure. Adil Rami ne rejoindra le groupe que le 29 juillet, après le stage au Portugal, comme les autres champions du monde olympiens, le gardien Steve Mandanda et l'ailier Florian Thauvin.

Parmi les défenseurs axiaux, Grégory Sertic a été victime d'une entorse d'un genou en amical contre Saint-Étienne, et Rolando, qui a prolongé jusqu'en 2019, soigne toujours sa rupture d'un tendon d'Achille survenue en fin de saison dernière.

Lors des premiers matches amicaux, perdus contre Béziers (L2, 2-1) et Saint-Étienne (1-0), l'entraîneur Rudi Garcia a aussi aligné en charnière les joueurs de retour de prêt, le Brésilien Doria et le Slovaque Tomas Hubocan, ainsi qu'Aymen Abdennour, et le jeune Lucas Perrin, issu de l'équipe réserve (N2, 4e div.).

Doria, Hubocan et Abdennour pourraient quitter le club cet été.

Formé à Sibenik, sur les bords de la mer Adriatique, Caleta-Car a rejoint l'Autriche à 17 ans, au FC Pasching, avant de passer au Red Bull Salzbourg par l'intermédiaire de son club filiale, Liefering.

Il a été champion d'Autriche ces quatre dernières saisons.