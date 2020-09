Transfert: le gardien de Rennes Edouard Mendy signe pour cinq ans à Chelsea

Le gardien de but de Rennes Édouard Mendy (28 ans) s'est engagé pour cinq ans avec Chelsea, ont annoncé jeudi les deux clubs, ce qui devrait faire de l'international sénégalais le portier le plus onéreux de l'histoire de la Ligue 1.

Selon la presse, le transfert s'élèverait à 22 millions de livres (24 M EUR), soit le montant le plus élevé de l'histoire pour un gardien provenant de la L1.

Mendy "sera en concurrence avec Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero pour la place de titulaire dans les buts lors de la saison à venir", écrit Chelsea dans son communiqué.

Kepa, 25 ans, acheté il y a deux ans près de 80 millions d'euros à l'Athletic Bilbao, ce qui est le montant le plus élevé jamais dépensé pour un gardien de but, a connu une saison très compliquée l'an passé.

Avec seulement 53,5% de tirs arrêtés et un but encaissé toutes les 63 minutes, il figurait parmi les pires gardiens de Premier League, multipliant les bourdes, même s'il n'avait pas été aidé par une défense très poreuse.

Depuis que la saison a repris, il s'est encore illustré en prenant un but sur un dégagement intercepté par Sadio Mané lors de la défaite (2-0) contre Liverpool.

- Trajectoire atypique -

Willy Caballero, qui aura 39 ans dans quatre jours, semble partir de plus loin que Mendy et Kepa.

Mendy a profité de l'appui en interne de Petr Cech, qui avait fait le même trajet en 2004 pour 13 millions d'euros.

Le Sénégalais est un gardien plus à l'aise dans les airs et loin de son but que Kepa dont les points forts sont les réflexes sur sa ligne et un excellent jeu au pied.

"Je suis très content de rejoindre Chelsea, c'est un rêve pour moi de faire partie de cet effectif incroyable et de travailler avec (l'entraîneur) Frank Lampard", a déclaré le gardien, cité dans le communiqué du club.

Gardien à la trajectoire atypique, puisqu'il a dû attendre d'avoir 24 ans pour signer son premier contrat professionnel lorsqu'il a rejoint Reims en 2016, Mendy était arrivé à Rennes il y a un an.

Il a disputé 34 rencontres la saison dernière et grandement contribué à la première qualification des Bretons pour la Ligue des champions.

Il s'agit de la septième recrue de Chelsea qui a dépensé plus de 250 M EUR cet été pour se renforcer dans l'espoir de concurrencer Liverpool et Manchester City dans la course au titre.