Transfert: le Marseillais Marley Aké signe à la Juventus

Le jeune attaquant de l'Olympique de Marseille Marley Aké s'est engagé jeudi en faveur de la Juventus Turin, alors que le jeune milieu de terrain italien Franco Tongya a fait le chemin inverse, ont annoncé les deux clubs.

Aké, qui vient de fêter ses 20 ans, a signé un contrat de cinq saisons avec la Juventus. Ce transfert rapporte huit millions d'euros à l'OM. Le transfert de Tongya se fait pour le même montant. Cette double opération sur des joueurs formés à l'OM et à la Juve permet aux deux clubs de réaliser chacun une plus-value conséquente, importante dans une période de difficultés économiques.

"Cet échange avec la Juventus, ce sont des opérations qui sont plus modernes et plus fréquentes en ce moment sur le mercato", avait expliqué mardi le directeur sportif de l'OM Pablo Longoria.

Intégré à l’effectif professionnel de l'OM la saison dernière, Aké a participé à 26 matches sous le maillot du club provençal, sans jamais marquer. Son transfert a été annoncé sur le compte Twitter des équipes de jeunes de la Juventus, et il devrait dans un premier temps évoluer avec l'équipe B du club piémontais, qui évolue en Serie C (3e division).

Tongya est de son côté un milieu de terrain offensif de 18 ans, qui a rejoint dès l’enfance les équipes de jeunes de la Juve. Il n'a jamais joué avec l'équipe première mais a participé à dix matches de Serie C cette saison.

Dans son communiqué, l'OM précise que le jeune Italien vient "renforcer les rangs de l’équipe de National 2". Le National 2 est la 4e division française.