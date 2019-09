Transfert: Navas au PSG, pour résoudre l'équation des gardiens

Le PSG va-t-il enfin régler ses problèmes au poste de gardien ? Le club français a prêté sans option d'achat Alphonse Areola lundi et enrôlé Keylor Navas auprès du Real Madrid, en espérant trouver en lui un gardien calibré pour les grands chocs de Ligue des champions.

Le recrutement de l'international costaricien pour quatre ans s'ajoute à l'arrivée en prêt dimanche du portier espagnol Sergio Rico, qui devrait être gardien remplaçant.

En cinq années au Real (2014-2019), Keylor Navas est entré dans l'histoire de la Ligue des champions en la remportant trois fois de suite entre 2016 à 2018, mais le Costaricien de 32 ans n'a paradoxalement jamais fait l'unanimité à Madrid et était actuellement le N.2, derrière Thibaut Courtois. C'est donc encore un pari que tente le PSG.

Car les dirigeants parisiens ont tout essayé ou presque en la matière ces dernières années. Il y a eu l'Italien Salvatore Sirigu, l'Allemand Kevin Trapp puis l'étonnante alternance entre le Français Alphonse Areola et le prestigieux vétéran italien Gianluigi Buffon la saison dernière. Sans succès.

Cet été, Buffon est reparti à la Juventus Turin, Trapp a été transféré à Francfort, et l'entraîneur parisien Thomas Tuchel s'est promis de clairement choisir un gardien N.1.

Ces dernières semaines, le technicien avait laissé entendre qu'il ne voyait pas forcément Areola dans ce rôle: "Je ne peux pas confirmer qu'il sera N.1 cette saison, car le mercato est encore ouvert. Chaque joueur doit montrer de la qualité, Alphonse aussi". Un désaveu pour l'international français, qui quitte donc son club formateur, pour rejoindre le Real où il ne sera pas titulaire, à quelques mois de l'Euro-2020 pour lequel il postule en tant que suppléant d'Hugo Lloris chez les Bleus.

- La "Panthère" -

Navas arrive quant à lui avec la lourde responsabilité d'enfin mettre fin au débat sur les gardiens à Paris. Au Real, ce gardien à la voix calme, fervent croyant, n'avait pas vraiment le charisme, ni le côté spectaculaire qui plaît tant aux "socios" (supporters-actionnaires) du club merengue.

Et puisque l'ancien gardien d'Albacete (2010-2011) et Levante (2011-2014) n'a jamais été une star, la presse l'a souvent montré du doigt à chaque contre-performance collective du Real - quand bien même il n'était pas forcément en cause.

Mais le portier a tenu bon: issu d'une famille pauvre, ayant eu pour premier entraîneur un simple chauffeur de bus, Navas a affiché une mentalité à toute épreuve pour triompher dans l'univers ultra-concurrentiel du Real.

"A Madrid, on vous éduque à gagner, seule compte la victoire", a-t-il résumé un jour.

La "Panthère" (ou le "Faucon", c'est selon) a survécu à Iker Casillas, le mythique gardien et capitaine des années 2000, parti à Porto en 2015. Mais aussi au président merengue Florentino Pérez, qui avait scellé l'arrivée de David de Gea (Manchester United) et comptait expédier Navas dans le sens inverse sans un problème administratif en toute fin de mercato d'été 2015.

- "important" pour Zidane -

Finalement, c'est la concurrence du portier belge Thibaut Courtois, recruté pour 35 millions d'euros juste après le Mondial-2018, qui a poussé Navas vers la sortie, alors même que Zinédine Zidane ne comptait pas se séparer de lui.

"Je ne l'envisage pas du tout, pour plein de raisons. C'est un joueur important, il l'a démontré tout au long de sa carrière", assurait le technicien français la semaine dernière... sans être entendu de ses dirigeants.

Avec Navas, le PSG recrute un gardien fiable malgré son envergure moyenne (1,85 m), disposant d'un bon jeu au pied et d'excellents réflexes sur sa ligne.

C'est aussi un pilier de la sélection du Costa Rica, avec qui il a connu en 2014 son heure de gloire: en huitièmes de finale du Mondial-2014 contre la Grèce, Keylor Navas avait stoppé deux tirs au but adverses pour hisser les "Ticos" en quarts de finale pour la seule fois de leur histoire.

A Paris, cet habitué des joutes européennes aura un défi tout aussi alléchant: guider le PSG jusqu'à sa première finale de C1...

Il faudra d'abord affronter en phase de poules le... Real Madrid, un joli clin d'oeil pour Navas et une petite prise de risque pour le club espagnol, qui espère ne pas regretter ce transfert chez un concurrent direct cette saison.