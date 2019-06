Transferts et adieux: le bilan du mercato radio-télé

Retraite forcée ou volontaire de Thierry Ardisson, Patrick Sébastien et Fanny Agostini, Nikos Aliagas qui arrête la matinale d'Europe 1 et Marc-Olivier Fogiel qui part diriger BFMTV: bilan du mercato de l'audiovisuel, à l'heure où télévisions et radios mettent la dernière main à leurs grilles de rentrée.

Les transferts et arrivées qui font le buzz

- L'humoriste Jean-Luc Lemoine va quitter la bande de chroniqueurs de TPMP!, l'émission de Cyril Hanouna sur C8, pour animer des émissions sur France 3.

- Hugo Clément, l'ancien journaliste de "Quotidien" sur TMC, quitte le média en ligne Konbini pour rejoindre France 2, chaîne sur laquelle il avait fait ses débuts. Il y revient par la grande porte: il animera "Sur le front", des soirées documentaires consacrées à l'environnement.

- Marc-Olivier Fogiel quitte l'antenne de RTL, dont il était un pilier avec "On refait le monde", pour diriger BFMTV, et est remplacé par Thomas Sotto (qui continuera à travailler parallèlement sur France Télévisions).

- Dans le sillage de "Marco", Alain Duhamel, journaliste politique et mémoire vivante de la Ve République, rejoint BFMTV pour participer à un débat quotidien à 19H. Il continuera parallèlement à travailler sur RTL, avec notamment une nouvelle émission hebdo diffusée tous les vendredis.

- La journaliste Elizabeth Martichoux perd l'interview politique de 7H45, l'un des points d'orgue de la matinale d'Yves Calvi sur RTL, et devrait être remplacée selon Le Parisien par sa consoeur Alba Ventura.

- Il était l'une des stars de la rentrée radio 2018, mais n'a pas fait de miracle: Nikos Aliagas ne présentera plus la matinale d'Europe 1 à la rentrée, ni d'autre émission de radio, faute d'avoir réussi à enrayer la chute d'audience de la station. L’animateur conserve en revanche ses émissions sur TF1. Un journaliste maison, Matthieu Belliard, est évoqué pour le remplacer.

Ces figures qui quittent le PAF

- Il était un pilier du divertissement sur le service public depuis 23 ans: France Télévisions n'a pas renouvelé ses contrats avec Patrick Sébastien, qui a présenté au printemps ses derniers numéros du "Plus grand cabaret du monde" et des "Années bonheur". Sans rebondir à la télé pour le moment.

- Autre vétéran du PAF, Thierry Ardisson quitte (sans doute provisoirement) le petit écran. "L'homme en noir" qui travaillait depuis 13 ans à Canal+, s'est dit "viré" par Bolloré, pour avoir refusé de produire à moindre coût ses talk-shows sur C8, "Les Terriens du Samedi" et "Les Terriens du Dimanche".

- Fanny Agostini quitte "Thalassa": la désormais ex-animatrice veut se concentrer sur sa propre fondation environnementale en Auvergne, Landestini. Elle ne sera pas remplacée, puisque l'émission transférée le dimanche après-midi ne comprendra plus que des reportages, sans séquences en plateau.

- Serait-ce la fin des clashes chez Ruquier? Le présentateur d'"On n'est pas couché" a décidé de se séparer de ses chroniqueurs attitrés Christine Angot et Charles Consigny (ce dernier avait décidé de toute façon de s'éloigner de la télé), au profit d'intervenants qui changeront à chaque émission.

- Clap de fin pour Thierry Beccaro et Motus: l'animateur a décidé de raccrocher les gants après 29 ans d'animation du jeu de France 2, qui va s'arrêter avec lui.

- Et fin 2018, c'est une autre figure de la Deux, Catherine Ceylac, qui avait perdu son émission, "Thé ou café".