Transferts: Kylian Mbappé, un coup de pression qui pose question

Pourquoi une telle "bombe" médiatique? Kylian Mbappé, en laissant planer un doute sur son avenir au PSG dimanche, a mis un coup de pression à ses dirigeants pour qu'ils se hissent à la hauteur de ses ambitions, alors que le Real Madrid se tient en embuscade pour l'accueillir.

"Ce sera peut-être au PSG, avec grand plaisir, ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet" : la mystérieuse petite phrase sur son avenir, lâchée après avoir reçu le trophée de meilleur joueur de Ligue 1, a interloqué le monde du football. Bien au-delà des frontières françaises...

Avant tout parce que la sortie du champion du monde français (20 ans) était calculée. Préparée avec minutie. Pour preuve, quelques instants après la première déflagration, "KM" en remis une couche devant les médias, encore surpris.

"J'ai dit ce que j'avais à dire. Quand on est sur scène on peut faire passer des messages, je pense avoir fait passer le mien. Si je parle encore ce sera trop et ce n'est pas le message que je veux envoyer". Quel est-il au juste ?

. Pression sur le PSG, "projet" et prolongation

Arrivé à Paris en 2017 et lié au PSG jusqu'en 2023, l'attaquant, en discussions pour une prolongation de contrat avec le club parisien selon plusieurs médias, cherche-t-il à obtenir une renégociation à la hausse de son salaire annuel (estimé à 20 M EUR) ?

Selon Jérôme Alonzo, ancien joueur du PSG (2001-2008), "KM" aurait davantage envie de peser sur l'intersaison à venir, après une année décevante marquée par la troisième élimination prématurée en 8es de finale de Ligue des champions, le seul trophée majeur qui lui manque avec l'Euro.

"J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un d'important dans le club qui dit : +Les gars, je veux bien me porter garant du projet mais par contre il faut que cela bouge un peu. Je veux bien rester longtemps mais donnez moi les moyens d'être champion d'Europe. Si le projet n'avance pas plus que cela, je pars+", explique l'ancien gardien à l'AFP.

Construire un effectif taillé pour gagner la C1, régler les récurrents problèmes de gouvernance... la balle est dans le camp des propriétaires qataris pour rassurer leur star.

. Bataille de leadership avec Neymar ?

Mbappé est-il justement LA star du PSG, position déjà occupée par Neymar, ou l'une de ses nombreuses étoiles ? Au-delà d'une volonté d'exigence collective plus prononcée, les propos du meilleur buteur du championnat (32 buts) laissent transparaître une ambition personnelle affirmée: avoir davantage de "responsabilités".

Car au départ, aux yeux de l'entraîneur Thomas Tuchel, le "joueur-clé" du PSG est Neymar. Un choix clair affirmé dès le début de son mandat l'été dernier.

Mais sa remarquable saison, en l'absence du Brésilien victime d'une importante blessure, donne le sentiment au Français de pouvoir bénéficier au moins du même statut. Avec en toile de fond, la lutte pour le Ballon d'Or...

"Cette demande de responsabilisation pose question car elle intervient deux semaines après les mêmes déclarations de Neymar. Il ne faudrait pas qu'il y ait au PSG une +guéguerre+ des chefs ou des clans entre le côté brésilien du vestiaire et l'axe européen et latin", prévient Jérôme Alonzo.

Au lendemain de la finale perdue en Coupe de France fin avril, "Ney", seul parisien à être passé en zone mixte, avait en effet pointé un manque de cohésion du vestiaire, comme pour dire qu'il allait prendre les choses en main.

"Est-ce que Kylian sent un manque de reconnaissance de son staff ou une préférence pour Neymar ? Sa phrase est un moyen de dire :+Je suis là aussi !+", décrypte l'ancien gardien parisien.

. Le Real Madrid en embuscade

Zinédine Zidane, qui souhaite redorer le blason du Real Madrid avec un recrutement pharaonique, saisira-t-il l'occasion ?

"Mbappé sait que le Real l'attend, (et) ne peut pas laisser passer une nouvelle fois la chance de recruter le joueur appelé à reprendre le flambeau de Messi et Cristiano Ronaldo (au palmarès du Ballon d'Or) dans les prochaines années", estime le quotidien pro-madrilène Marca. Selon les médias espagnols, le Real est prêt à mettre 280 M EUR sur Mbappé. Le feuilleton de l'été a déjà commencé...

En attendant, le prince de Bondy va devoir gérer le contrecoup de son offensive : une pression médiatique accrue et une image légèrement écornée.

"Selon le milieu, il a fait une erreur", confie une influente personnalité du monde du football. "Il a fait de l'anti-Zidane, qui a fait de la discrétion le leitmotiv de sa carrière, alors que lui a choisi d'utiliser les médias à des fins stratégiques".

"Sa déclaration était risquée", ajoute-t-il. "Elle peut être positive pour lui à court terme, mais à moyen-long terme cela peut créer de la méfiance vis-à-vis des autres clubs, et une incompréhension auprès du grand public avec une image d'enfant gâté".