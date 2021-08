Transferts: le champion d'Europe italien Locatelli rejoint la Juventus 

Le milieu de terrain de Sassuolo Manuel Locatelli, l'une des révélations de l'Euro remporté cet été par l'Italie, s'est engagé mercredi pour la Juventus Turin, a annoncé le club bianconero.

Locatelli, 23 ans, sera d'abord prêté gratuitement pendant deux saisons avant d'être acheté par les Turinois dans le cadre d'une opération globale de l'ordre de 37,5 millions d'euros (bonus compris), a précisé la Juventus dans un communiqué.

"Manuel, avec Bernardeschi, Bonucci, Chiellini et Chiesa, fait monter à cinq le nombre de Bianconeri qui ont participé à l'incroyable expédition de l'Euro-2020", a souligné la Juve dans un communiqué confirmant l'arrivée du milieu.

Locatelli était arrivé mercredi matin à Turin pour y passer la visite médicale préalable à son transfert, au lendemain de l'accord financier conclu entre la Juve et Sassuolo. Il a été accueilli par quelques dizaines de supporters à son arrivée au centre médical du club, selon les images diffusées par la Juve sur ses réseaux sociaux.

Après la finalisation de ce transfert, discuté depuis de longues semaines, "Loca" pourrait faire ses débuts sous le maillot bianconero dès dimanche pour la 1re journée de Serie A sur le terrain de l'Udinese.

Avec son aisance technique et son enthousiasme, Locatelli avait incarné lors de l'Euro la renaissance de l'équipe d'Italie, sacrée championne d'Europe en juillet. Le milieu de Sassuolo avait notamment remplacé impeccablement Marco Verratti, blessé en début de tournoi, en signant un doublé contre la Suisse (3-0) pendant la phase de poules.

Il était aussi entré en jeu lors des matches à élimination directe, notamment lors des demi-finales et de la finale, remportées aux tirs au but contre l'Espagne et l'Angleterre.

Cet Euro a été le point d'orgue d'une saison en croissance pour celui qui n'a connu sa première sélection qu'en septembre 2020.

Locatelli avait fait ses premiers pas en Serie A en 2016, à seulement 18 ans, sous le maillot de l'AC Milan. Mais après des débuts flamboyants, et un but resté dans les mémoires contre la Juventus (1-0), il avait tardé à confirmer.

C'est sous le maillot de Sassuolo, où il évoluait depuis 2018, que "Loca" a continué de grandir tranquillement, dans un rôle d'animateur devant la défense, capable de défendre mais aussi d'orienter le jeu.

Depuis le bel Euro des Azzurri, la Juve et son nouvel entraîneur, le revenant Massimiliano Allegri, avaient fait de Locatelli leur priorité pour renforcer le milieu de la Juve, point faible ces dernières saisons de l'équipe dépossédée en mai du scudetto qu'elle détenait sans discontinuer depuis 2012.

Le joueur lui-même aurait écarté des offres venues de Premier League (Arsenal), bien décidé à rejoindre la Juve.