Transferts: Pogba "malheureux" à Manchester, selon son agent

L'international français Paul Pogba "est malheureux" à Manchester United et "doit changer d'air" dès le "prochain mercato", assure son agent Mino Raiola dans des propos accordés lundi au quotidien sportif italien Tuttosport.

"Il faut parler clairement: Paul à Manchester United est malheureux, il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air", assure l'influent agent, selon des extraits mis en ligne lundi soir d'un entretien à paraître mardi dans les colonnes du journal.

"Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la solution selon moi la meilleure pour les parties serait celle d'une cession au prochain mercato", ajoute Mino Raiola, sans préciser s'il parle de la fenêtre de transferts de janvier ou du mercato estival de l'an prochain. Sinon, ajoute-t-il, Man U court "le risque de le perdre" sans rien toucher, "dans la mesure où il n'est pour le moment pas dans l'intention du joueur de prolonger".

Ces propos de Raiola tranchent singulièrement avec ceux qu'il tenait en août, quand il assurait que le milieu international français de 27 ans, à Manchester depuis 2016, était "au cœur" du projet des Red Devils et que des discussions étaient en cours pour prolonger le contrat de Pogba.

Le champion du monde 2018 connaît un début de saison difficile en Premier League, apparaissant souvent en manque de rythme et de confiance dans un système où il a parfois du mal à trouver sa place.