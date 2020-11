Transition écologique: l'Ademe renforce l'accompagnement des élus locaux

Formations, portail dédié... L'Ademe a annoncé jeudi un renforcement de son accompagnement des élus locaux, qui gèrent en France l'essentiel des fonds publics affectant la transition écologique.

L'établissement public chargé de soutenir la transition dit avoir constaté un intérêt quasi général pour le sujet parmi les élus issus des dernières élections municipales.

"On est sur une maturité, un terreau très positif. On a eu des générations d'élus pas forcément sensibilisés, on voit que ça change, et il faut les accompagner", a dit le président de l'Ademe, Arnaud Leroy: "96% des élus locaux disent prendre en considération la transition écologique dans le mandat qui s'ouvre, mais 61% estiment ne pas en faire assez".

Or "les collectivités sont un levier d'action puisqu'en France, 90% des investissements liés à la cause climatique" viennent de là (c'est moins de 70% en Allemagne), a-t-il ajouté.

Plus de 150 formations sont proposées pour "monter en compétence environnementale" sur tous les thèmes: déchets, adaptation au réchauffement, économie circulaire, hydrogène, tourisme durable, rénovation des bâtiments tertiaires...

"La mobilité est une question qui mobilise beaucoup, notamment en milieu rural", constate la directrice de l'Ademe Bourgogne-Franche-Comté, Blandine Aubert, évoquant par exemple une offre de soutien à la définition de schémas directeurs cyclables, avec ateliers incluant les habitants.

Côté déchets, "il y a un enjeu fort à réduire les tonnages ménagers", selon Mme Aubert. Cela peut par exemple conduire à la mise en place de tarifications incitatives, comme dans le Doubs et en Haute-Saône où l'on a vu, selon elle, "des effets spectaculaires" sur le tonnage des ordures résiduelles (non recyclables).

Les collectivités auront aussi à préparer la collecte séparée des déchets organiques, qui sera obligatoire dès 2023.

L'Ademe a ainsi ouvert un portail dédié aux collectivités sur sa plateforme numérique de conseil et services "Agir" (agirpourlatransition.ademe.fr), avec accès personnalisé pour concrétiser des projets.

L'agence porte aussi des appels à projets pour financer les actions. Dans le cadre du plan de relance, elle a été désignée comme opérateur d'une enveloppe de quelque 2 milliards d'euros.