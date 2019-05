Transport de veaux: enquête sur des actes de cruauté à Cherbourg

Un homme, soupçonné d'actes de cruauté envers des veaux en transit près de Cherbourg, sera convoqué ultérieurement devant la justice, a annoncé vendredi le procureur de la République de Cherbourg Yves Le Clair.

Placé en garde à vue, "il a été remis en liberté en fin de journée", a indiqué le procureur à l'AFP. L'enquête se poursuit avec l'audition de témoins.

"L'homme ne conteste pas la matérialité des faits, même s'il minimise", a ajouté M. Le Clair, soulignant que le suspect a reconnu sa présence sur les images.

Sur une vidéo, on voit un homme donner des coups de pieds et de bâtons à des veaux et même sauter à pieds joints sur l'un des animaux, selon le parquet qui a été saisi jeudi par les services vétérinaires. "Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un acte isolé", note le procureur.

"En l'état, mon enquête porte sur des actes de cruauté par un individu et pas sur le fonctionnement de l'entreprise" qui l'employait au moment des faits, fin mars, a précisé M. Le Clair.

Il a confirmé que les associations L214 et "Eyes on animals" ont porté plainte jeudi soir contre l'ex-employeur de ce salarié, dénonçant la souffrance de ces "sous-produits de l'industrie laitière", comme révélé par le quotidien Le Parisien vendredi.

Elles mettent en cause l'entreprise Qualivia, propriétaire du poste de contrôles des veaux où ces images ont été tournées, à Tollevast, selon le parquet.

"Outre des actes de cruauté, il y a clairement des mauvais traitements", a indiqué l'avocate des plaignants Hélène Thouy. Pour les associations, la vidéo montre que les animaux ne sont pas assez alimentés. Les associations soupçonnent en outre une surpopulation des animaux.

Mais selon le parquet, les services vétérinaires n'ont pas signalé d'élément en ce sens.

Dans la vidéo envoyée à la presse, qui inclut les images de Tollevast mais pas seulement, les associations entendent dénoncer "l'enfer du transport sur les routes d'Europe des veaux" âgés de deux à trois semaines.

"Ces veaux, à peine sortis du ventre de leur mère, subissent plus de 50 heures de transport dans des conditions terribles", a commenté dans un communiqué Sébastien Arsac, cofondateur de l'association L214, réclamant l'interdiction du transport des animaux non sevrés. Les associations invitent les consommateurs à "remplacer au maximum les produits laitiers par des alternatives végétales".

Pour produire du lait, les vaches doivent donner naissance à des veaux.

Selon les associations, plus de 1.300.000 veaux nourrissons ont été transportés entre pays européens en 2018. L’Irlande en a exporté plus de 100.000 cette année-là, principalement à destination de "centres d'engraissement intensif" d'Espagne et des Pays-Bas, via Cherbourg, selon elles.