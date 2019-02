Travaux à Roland-Garros: le court central dans les temps

Le court central de Roland-Garros, en plein lifting depuis la fin de la dernière édition, devrait être prêt pour le tournoi ce printemps, le planning étant "respecté", a affirmé jeudi le responsable des travaux du stade dont la mue sera achevée en 2021.

Les spectateurs de la prochaine édition du Grand Chelem parisien (26 mai- 9 juin) auront droit, sauf cataclysme, et comme promis, à un tout nouveau court central. Le chantier de réfection du court "Phlippe-Chatrier", prévu dans le cadre de l'extension et de la mue du stade de Roland-Garros débutée en 2018, est entrée dans son avant-dernière phase sans problème.

"Comme on dit dans le sport on est dans le +money time+. Il reste un peu moins de trois mois puisque cela doit être livré le 15 avril pour qu'après on puisse prendre possession des bâtiments et y installer un certain nombre de choses pour le tournoi", a expliqué Gilles Jourdan, responsable des opérations de modernisation du stade de Roland-Garros.

"On n'y est pas encore. Il y a encore trois mois de travail et donc on n'est pas inquiets mais on est très très concentrés. On respecte pour l'instant le planning, a-t-il assuré. On n'est pas plus inquiets que ça mais un peu quand même (...) parce qu'on est très près de l'échéance".

Entre 800 et 900 ouvriers travaillent "jour et nuit" sur ce chantier, a-t-il détaillé, avec un coût, pour le seul court central, estimé à 150 millions d'euros pur un budget global de près de 360 M EUR.

"Il n'y a pas vraiment de surprise (...) on savait que de toute façon ce serait tendu à cette période, c'est une phase compliquée et difficile, comme ce le sera aussi l'année prochaine", a poursuivi Gilles Jourdan.

L'année prochaine, d'autres courts du stade subiront eux aussi un lifting de fond en comble et le central sera couvert d'un toit rétractable qui permettra d'organiser des matches en soirée ("night session").