Trente ans de prison requis contre un "Tanguy" accusé de parricide

Reclus dans sa chambre, éternel chômeur, il aurait eu peur à 39 ans d'être chassé de chez ses parents: aux assises du Val-d'Oise, l'avocat général a requis jeudi trente ans de prison à l'encontre du "Tanguy" accusé d'avoir tué son père, mystérieusement disparu il y a vingt ans.

Grand cérébral maigre de 59 ans, Patrick Wittier comparaît depuis lundi à Pontoise pour le meurtre de son père Jean à l'été 2002 dans le petit pavillon familial d'Argenteuil, à une époque où il vivait encore chez ses parents. L'accusé nie et affirme avoir ne pas savoir ce qu'il est advenu de son père, censément parti faire des courses à bicyclette et jamais revenu.

D'après les aveux tardifs de sa mère Marie-Thérèse, qui n'a brisé l'omerta que quatorze ans après les faits, le fils a frappé le retraité de 73 ans au marteau après une dispute entre ses parents et l'a achevé en le noyant, la tête plongée dans un seau d'eau, avant de découper son cadavre à la scie dans la cave. Les morceaux auraient ensuite été évacués sur plusieurs semaines avec les ordures.

Dans ce dossier "atypique", ancien, sans preuves matérielles et qui repose sur le seul témoignage d'une femme nonagénaire, "il n'est pas nécessaire d'avoir un cadavre pour se convaincre qu'il y a eu meurtre", estime l'avocat général Luc Pelerin.

Dans son réquisitoire d'une heure et demie, le représentant de l'accusation a défendu bec et ongles la sincérité de la révélation de la mère, ni "sainte" ni "folle", obtenue au forceps par les policiers en 2016 à la faveur d'une relance de l'enquête. Des accusations que l'arrière-grand-mère en fauteuil roulant a renouvelées mercredi à la barre.

"Vous n'avez aucun doute à avoir sur la vérité de son témoignage !", assène M. Pelerin devant le jury, "elle n'avait aucun intérêt à dire ce qu'elle a dit". Menacée par son fils pour qu'elle garde le silence, la femme se serait aussi sentie coupable de complicité du crime, auquel elle dit avoir assisté sidérée.

- "Aucune, aucune preuve" -

Dans le huis clos suffocant de la famille Wittier, le père, un ancien électricien d'EDF avare et bourru, ne supportait plus de voir son fils bientôt quadragénaire végéter sans travail depuis des années. Ce passionné d'informatique passait ses journées dans la pénombre de sa chambre, volets clos, à pianoter sur son ordinateur.

Excédé par ce "parasite", Jean Wittier avait même mis des cadenas sur les placards et le frigo pour l'empêcher d'y prendre de la nourriture et le forcer à partir de la maison. Le choyant et le protégeant, sa mère le nourrissait en cachette. Mais le soir des faits, le père aurait menacé d'"interner" Marie-Thérèse.

Or "s'il y a une phobie qu'a Patrick Wittier, c'est de se retrouver seul, c'est de ne plus avoir de toit. C'est de ne plus avoir un coussin matériel qui lui permette de prospérer", cingle l'avocat général.

Au fond, note-t-il cruellement, dans cette famille "dysfonctionnelle" et sans amour, la disparition du père arrange bien ses proches. Dans le petit pavillon d'Argenteuil, les cadenas disparaissent, les volets de la chambre de Patrick s'ouvrent enfin...

Seule sa fille, partie du foyer à 18 ans, se démène pendant des années dans son coin, dans l'indifférence de la police et de la justice, pour découvrir la vérité sur son père.

"Après la mort de Jean Wittier tout le monde est bien content. La chape de plomb n'est plus là, car Jean Wittier n'est pas facile", lance Luc Pelerin.

Pourfendant de son côté le témoignage d'une mère "méchante", "qui ment", la défense de Patrick Wittier a plaidé l'acquittement. "Dans ce dossier, vous n'avez aucune, aucune preuve !", a insisté son avocate Me Ariane Lachenaud.

Le verdict est attendu jeudi en fin de journée.