Tribune de Mélenchon: Bergé déplore une "escalade verbale", Poirson "un délire"

La porte-parole LREM Aurore Bergé a déploré lundi "une escalade verbale" et Brune Poirson un "délire" de Jean-Luc Mélenchon après la publication d'une tribune dans plusieurs journaux européens, intitulée "Sortez des traités, stupides".

"On a une escalade verbale qui va jusqu'à attaquer les traités européens", a critiqué Aurore Bergé sur Cnews, tout en notant que M. Mélenchon n'a pas précisé lesdits traités.

"Le projet européen de Mélenchon m'échappe de plus en plus" et "je ne veux pas laisser le projet européen à des populistes d'extrême gauche ou d'extrême droite", a-t-elle assuré.

"Je crois que là Jean-Luc Mélenchon (...) continue à être en plein délire", a pour sa part commenté Brune Poirson, la secrétaire d'Etat à la transition écologique et solidaire, sur Franceinfo.

"J'y vois aussi une pâle tentative de vouloir, en quelque sorte, copier, imiter la méthode du président de la République", a ajouté Mme Poirson, en référence à la lettre publiée par Emmanuel Macron dans des journaux des 28 pays de l'Union européenne mardi, en vue du scrutin du 26 mai.

Dimanche soir, le chef de file de LFI a signé une tribune sur le site de Libération et lundi dans plusieurs journaux européens dans laquelle il intime aux Européens de "sortir des traités" qui ont "figé toutes les politiques économiques dans le dogme absurde de l'ordo-libéralisme".

Dans ce texte, le député LFI fustige aussi une Europe "de la paix, face aux délires belliqueux antiRusses et aux provocations guerrières de l'Otan".

Pour Aurore Bergé, c'est "affligeant qu'un ministre et ancien candidat à la présidentielle en vienne à ce genre de diatribe et d'excès".

Par ailleurs, le candidat malheureux à la présidentielle de 2017 critique le couple franco-allemand, qui selon lui "humilie les vingt-six autres États".

"C'est quelque chose d'essentiel dans la dynamique européenne" et "on a besoin de l'Union européenne car on y arrivera pas tout seul", lui a répondu la députée LREM.