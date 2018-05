Triple meurtre de Rivesaltes: Joachim Toro rejugÃ© en septembre dans l'Aude

Joachim Toro, un octogénaire condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour un triple meurtre en 2011 à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), sera rejugé en appel en septembre devant la cour d'assises de l'Aude, a-t-on appris auprès de deux avocats.

Le plombier à la retraite avait, le 3 mars 2011, tiré au fusil de chasse sur sa maîtresse de 29 ans et sa cousine, avant d'abattre froidement trois hommes, un retraité de 72 ans, et deux employés municipaux de 36 et 42 ans.

Il avait ensuite tenté de se donner la mort, en tirant un coup de fusil sous son menton.

En février 2016, devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, le vieil homme, la mâchoire déformée par sa tentative de suicide, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour les trois meurtres et deux tentatives.

Aujourd'hui âgé de 85 ans, Toro a fait appel et son nouveau procès se déroulera du 21 au 28 septembre devant la cour d'assises de l'Aude à Carcassonne, a indiqué à l'AFP Me Étienne Nicolau, avocat des familles des trois hommes morts.