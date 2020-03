"Tristesse" du monde musical après le décès de Manu Dibango

"Tristesse", "Immense perte": à l'image du chanteur Youssou Ndour, le monde de la musique pleure la légende de l'afro-jazz, Manu Dibango, décédé des suites du Covid-19.

- Martin Meissonnier, DJ et producteur historique des musiques du monde, à l'AFP: "C'est une perte énorme, ce n'est pas facile de parler... Son héritage, immense, va rester, sa créativité était géniale, il faisait danser les gens, avec une efficacité redoutable. Je suis anéanti par son décès. La première fois que je l'ai vu, j'avais 14-15, j'étais fan. Depuis on est restés amis. C'est lui qui, plus tard, m'avait fait entrer au magazine Afro-Music. Et depuis que j'ai été amené à produire des disques, il n'a cessé de me donner des bons conseils. Il n'était pas snob, il était l'ennemi du snob. Contrairement à ceux qui l'ont méprisé, qui ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Il rendait les gens heureux. Il était toujours partant, dès qu'il y avait un truc où il pouvait souffler (dans son saxo), il y allait".

- Youssou Ndour, chanteur, sur Twitter: "OH NON PAS TOI MANU DIBANGO. J'ai pas les mots pour traduire toute ma tristesse. Tu as été un grand frère, une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique toute entière. Une immense perte ! RIP le Roi de la Makossa et Génie (du) Saxo".

- Angélique Kidjo, chanteuse, sur Twitter: "Cher Manu Dibango, tu as toujours été là pour moi depuis mes débuts à Paris, jusqu'à ces répétitions il y a deux mois. Tu es le géant de la musique africaine et un être humain magnifique".

- Franck Riester, ministre de la Culture, sur Twitter: "Le monde de la musique perd l'une de ses légendes. La générosité et le talent de Manu Dibango ne connaissaient pas de frontières. Chaque fois qu'il montait sur scène, il se donnait sans retenue à son public pour le faire vibrer d'émotion. Je pense à sa famille et à ses proches".

- Jean-Louis Guilhaumon, directeur du festival Jazz in Marciac, dans un communiqué: "Notre ami Manu Dibango était présent parmi nous l'été dernier pour une soirée mémorable. Il était dans une forme éblouissante, il avait donné une soirée d'une grande tonicité, d'une grande générosité (...) Il avait envie, besoin de partager sa musique et il était le chantre infatigable de cette musique à la faveur du rapprochement des peuples et des êtres humains".

- Jack Lang, ancien ministre de la Culture, sur Twitter: "La disparition de Manu Dibango déchire le coeur de tous ses amis. J'étais personnellement lié à lui par des années de combat pour la musique. Il était un homme incomparablement généreux et passionné".

- Yves Bigot, PDG de TV5 Monde, sur Twitter: "Je suis tellement triste d'apprendre la mort de mon grand frère Manu Dibango. Il m'a tellement appris sur la vie, la musique et les hommes. C'était un immense musicien et un être humain incroyablement généreux."

- Jean-Noël Tronc, directeur général de la Sacem, sur Twitter: "Profonde tristesse d'apprendre que Manu Dibango nous a quitté (...) Un grand artiste, un grand humaniste, un homme rayonnant, un Sage".