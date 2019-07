Trois attentats secouent Kaboul: au moins 10 morts

Au moins dix personnes ont été tuées et plus de quarante autres ont été blessées jeudi matin à Kaboul lors de trois attentats, la violence s'intensifiant ces dernières semaines à l'approche de la prochaine présidentielle, a-t-on appris auprès de responsables.

La branche afghane du groupe Etat islamique a revendiqué les deux premiers attentats, tandis que les talibans ont revendiqué le troisième, selon eux l'oeuvre d'un de leurs kamikazes qui s'est fait sauter contre un convoi de forces étrangères, d'après leur porte-parole Zabihullah Mujahid.

Responsables américains et afghans de la sécurité blâment toutefois les talibans pour ces trois attaques.

La violence s'est intensifiée ces dernières semaines en Afghanistan, alors que se profile l'élection présidentielle, prévue le 28 septembre. La campagne électorale doit officiellement démarrer dimanche.

Les précédents scrutins avaient été marqués par des attentats sanglants, les talibans et d'autres groupes extrémistes s'efforçant de déstabiliser la fragile démocratie afghane.

Selon des responsables de la sécurité et des images de vidéosurveillance vues par l'AFP, la première explosion s'est produite vers 08H10 (03H40 GMT) lorsqu'un kamikaze a pris pour cible un autobus à l'angle d'une rue de l'est de Kaboul.

Les images montraient des civils courir pour aider les passagers blessés à descendre de l'autobus et transporter le corps d'un petit enfant hors du véhicule alors que de la fumée s'échappait par la lunette arrière. D'autres corps gisaient sur le bitume.

Environ 30 minutes plus tard, une seconde explosion provoquée par un engin dissimulé sur les lieux du premier attentat a visé les civils et les forces de sécurité qui intervenaient.

Une troisième attentat, qui ciblait apparemment un convoi militaire, s'est produit plus tard dans la matinée, également dans l'est de la capitale.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi, a indiqué que 11 civils avaient été tués, dont cinq femmes et un enfant, et 45 autres blessés.

Le porte-parole du ministère de la Santé Wahidullah Mayar a de son côté fait état de dix morts et 41 blessées.

- "Haine et dégoût" -

Ces attentats surviennent alors que les Etats-Unis mènent depuis des mois des pourparlers de paix pour tenter de parvenir à un accord après bientôt 18 ans de guerre. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est fixé comme objectif d'y parvenir d'ici au 1er septembre.

Une nouvelle série de pourparlers entre l'envoyé spécial américain pour la paix en Afghanistan Zalmay Khalilzad et les talibans est prévue au Qatar dans les jours à venir. M. Khalilzad est actuellement à Kaboul.

Certains observateurs affirment que les insurgés multiplient les attaques afin d'augmenter leur pression à la table de négociations.

"Au cours du mois dernier, nous avons vu le nombre de victimes civiles augmenter. (Les talibans) ne visent pas les forces de la coalition, ils blessent des Afghans innocents", a déclaré le colonel Sonny Leggett, porte-parole des forces américaines en Afghanistan.

Mercredi, un soldat croate avait cependant été tué et deux autres blessés quand un kamikaze taliban s'était fait exploser dans Kaboul contre le véhicule blindé dans lequel ils circulaient.

"Les talibans mènent des pourparlers tout en multipliant de tels crimes contre l'humanité", a tonné le président Ashraf Ghani, qui s'agace régulièrement d'être tenu à l'écart de ces discussions.

"Mais ils doivent savoir qu'ils n'auront aucune influence sur les pourparlers de paix et qu'ils n'échapperont pas à la haine et au dégoût du peuple", a-t-il poursuivi dans un communiqué.

Le président Donald Trump a fréquemment répété qu'il voulait sortir les Etats-Unis de leur plus longue guerre.

Cette semaine, il a provoqué la colère de Kaboul quand il a déclaré que les Etats-Unis auraient facilement pu gagner ce conflit, mais qu'ils ne voulaient pas "tuer dix millions de personnes" ou "faire disparaître (l'Afghanistan) de la surface de la terre".

Les forces afghanes et les talibans continuent de leur côté de s'affronter quotidiennement et de s'infliger mutuellement de lourdes pertes. Des affrontements tuent et blessent des dizaines de civils.

Jeudi, une voiture transportant une famille se rendant à un mariage a sauté sur une mine artisanale dans le Nangarhar (Est), faisant neuf morts, dont six femmes et 3 enfants, a déclaré Attaullah Khogyani, le porte-parole du gouvernement de cette province instable.