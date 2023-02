Trois candidats pour succéder en Ecosse à la Première ministre Nicola Sturgeon

Trois candidats sont officiellement en lice pour succéder à la Première ministre Nicola Sturgeon en Ecosse après sa démission surprise de la tête du parti indépendantiste SNP, un scrutin particulièrement important pour l’avenir du Royaume-Uni.

Nicola Sturgeon, 52 ans, au pouvoir depuis 2014 et dont l’objectif depuis toujours était l’indépendance de l’Ecosse, a annoncé qu’elle jetait l’éponge le 15 février, expliquant qu’elle n’avait plus l’énergie nécessaire.

Le SNP a officialisé vendredi trois candidats à sa succession : la ministre locale des Finances Kate Forbes, 32 ans, dont les récents propos sur le mariage gay ont suscité de vives réactions dans son parti ancré à gauche, le ministre local de la Santé Humza Yousaf, 37 ans, premier musulman membre du gouvernement écossais, et Ash Regan, 48 ans, ancienne ministre qui avait démissionné en 2022 pour protester contre le projet de loi controversé sur les transitions de genre.

A l'issue d'un vote interne au parti, le gagnant sera annoncé le 27 mars.

Nicola Sturgeon, toujours députée, reste en poste durant la transition.

La stratégie des trois candidats qui ont promis de reprendre le flambeau pour l'indépendance, sera particulièrement scrutée.

Après l’échec du premier référendum sur la question en 2014, Mme Sturgeon souhaitait un second référendum ce à quoi Londres s’est fermement opposé. Elle voulait donc faire des élections locales en 2026 un référendum de facto pour ou contre l’indépendance, un choix controversé jusqu'au sein de son parti.

Cette question a été éclipsée ces derniers jours par les déclarations de Kate Forbes, membre de l’église libre d’Ecosse, minorité issue de l’église presbytérienne, qui a déclaré que si elle avait été membre du parlement écossais en 2014 elle aurait voté contre le mariage entre personnes de même sexe et n'aurait pas davantage voté en décembre dernier le projet de loi sur les transitions de genre. Elle a aussi déclaré que selon sa foi, avoir des enfants hors mariage était "mal".

Plusieurs élus au Parlement local de Holyrood lui ont retiré leur soutien.

Sous pression, elle a refusé de quitter la course, et mis en avant vendredi une "vision" de "tolérance" pour l'Ecosse, dans une tribune publiée par The Times.

Elle y prêche une "nouvelle vision radicale (...) dans ces jours difficiles" (...) centrée "sur l'économie".

Un sondage vendredi a montré qu'elle était la mieux placée avec 28% de soutien parmi 1.001 Ecossais sondés ayant voté SNP en 2021. 20% lui préfèrent Humza Yousaf, Mme Regan obtient 7% des soutiens. Mais la course reste très ouverte, 31% des sondés n’ayant pas arrêté leur position.

Selon ce sondage, 65% pensent que la priorité immédiate du nouveau Premier ministre écossais devra être la crise du coût de la vie et les services de santé (58%) loin devant l’indépendance (30%), même si 61% des sondés souhaitent un référendum d’autodétermination dans les deux ans.

Humza Yousaf, l'actuel ministre de la Santé, est perçu comme le candidat de la continuité et met en avant son expérience au sein du gouvernement écossais. Il a engrangé le plus de soutiens des députés SNP.

- Succès électoraux -

La course pourrait être décisive pour l'avenir du Royaume-Uni, dont les divisions entre les quatre nations constitutives (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) ont été aggravées par le Brexit.

L'annonce choc du départ de Nicola Sturgeon a laissé un immense vide. En huit années au pouvoir - un record - , la dirigeante arrivée après la victoire du "non" au référendum en 2014 avait réussi à relancer son camp défait et accumulé les succès électoraux.

La cause indépendantiste a été relancée par le Brexit, auquel s'étaient opposés 62% des Ecossais, le SNP voyant une rupture avec Londres comme le moyen de revenir dans l'Union européenne.

Mais les sondages montrent un électorat très divisé, avec un très léger avantage pour le "non" à l'indépendance.

Le gouvernement local écossais est compétent sur de nombreux sujets dont l'éducation, la santé et la justice. L'Ecosse compte 5,5 millions d’habitants.

Longtemps populaire, Mme Sturgeon avait été récemment fragilisée par une loi facilitant le changement de genre dès l’âge de 16 ans, que Londres à bloquée.

L'emprisonnement dans un établissement pour femmes d'une femme transgenre coupable du viol de deux femmes avant sa transition avait également provoqué une vive polémique. Mme Sturgeon avait fait marche arrière le 26 janvier et Isla Bryson avait été transférée le jour même dans un établissement pour hommes.