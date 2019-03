Trois Françaises sur dix s'intéressent au foot, hausse de 50% en deux ans (sondage)

Trois Françaises sur dix s'intéressent au football, une tendance en hausse de 50% sur deux ans, selon un sondage Ipsos présenté vendredi par la Ligue de football professionnel (LFP) à plusieurs médias, dont l'AFP, à moins de trois mois de la Coupe du monde féminine organisée en France.

La Ligue s'est félicitée de voir "en deux ans 2,8 millions de femmes intéressées par le foot, qui ne l'étaient pas deux ans plus tôt", selon sa présidente Nathalie Boy de la Tour.

Ces chiffres "record" pour les femmes suivent l'évolution générale de l'intérêt des Français pour le football: 41% des 2109 personnes représentatives de la population (16 à 75 ans) interrogées sur internet au début du mois de novembre 2018 se sont dites "intéressées" par le foot, contre 38% un an plus tôt et 34 l'année précédente.

Selon Mme Boy de la Tour, ces résultats s'expliquent par "un effet Coupe du monde important, là où +l'effet Neymar et Mbappé+ était indéniable l'année précédente" avec l'arrivée au Paris SG des deux stars.

"On est au début de l'intérêt des femmes pour le foot. La vraie barrière, c'est de faire venir les femmes au stade pour la première fois", a poursuivi la présidente de la LFP, défendant à nouveau le choix de programmer, à partir de 2020, plus de matches de Ligue 1 l'après-midi pour "ouvrir le foot à d'autres publics".

Une deuxième enquête, menée fin décembre 2018 cette fois sur des amateurs de foot (5013 Français intéressés par le football âgés de 16 à 75 ans), conclut que la Ligue 1 reste la compétition de clubs préférée des Français. 43% d'entre eux la citent en tête de leurs choix, devant la Ligue des champions (23%) et la Coupe de France (17%).

84% de ces personnes intéressées par le football ont une bonne image de la L1, contre 86% un an plus tôt. Plus de quatre Français sur cinq estiment qu'elle "forme de très bons joueurs" et "bénéficie de stades de bonne qualité", et 66% des personnes interrogées pensent qu'elle "dispose d'un arbitrage de bonne qualité", une hausse de neuf points par rapport à l'année précédente, où l'assistance vidéo (VAR) n'était pas en place.

Toutes ces données viennent du baromètre annuel d'image des clubs professionnels français de football, réalisé pour la LFP et le syndicat Première Ligue qui regroupe les principales équipes de l'élite.