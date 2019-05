A trois jours de son couronnement, le roi de Thaïlande annonce son remariage

A trois jours de son couronnement, le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn a créé la surprise, annonçant s'être marié avec sa compagne de longue date qui devient reine du royaume.

Le monarque, déjà marié et divorcé trois fois, "a officiellement épousé" Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya, une ancienne hôtesse de l'air dont il partage la vie depuis plusieurs années, selon un communiqué publié mercredi soir dans la Gazette royale.

Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya devient "à partir de maintenant" la reine Suthida, est-il ajouté.

Une cérémonie a eu lieu mercredi après-midi au Palais royal de Dusit à Bangkok au cours de laquelle le roi, vêtu d'un uniforme blanc, a épousé Suthida, habillée d'une robe traditionnelle thaïe en soie rose. Il l'a ensuite élevé au rang de reine, lui remettant les insignes royaux.

Promue au rang de générale en 2016, elle était apparue aux côtés du roi lors de plusieurs cérémonies officielles.

Elle est désormais protégée comme tous les membres de la famille royale par la loi sur le lèse-majesté, qui punit de trois à quinze ans de prison toute diffamation ou insulte envers la monarchie.

Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya est la quatrième épouse du roi de Thaïlande.

Sa troisième femme Srirasmi, épousée en secret en 2001, a été déchue de son titre royal en 2014. Depuis, plusieurs membres de la famille de cette roturière ont été placés derrière les barreaux pour lèse-majesté.

Maha Vajiralongkorn est monté sur le trône en décembre 2016 après le décès de son père, le vénéré Bhumibol Adulyadej qui régna 70 ans.

Les grandioses cérémonies du couronnement auront lieu du 4 au 6 mai à Bangkok.

Le couronnement proprement dit aura lieu samedi. Dimanche, le roi sera transporté sur plus de six kilomètres dans le centre historique de Bangkok dans un palanquin doré porté par des soldats. Lundi, il paraîtra à l'un des balcons du Grand Palais et recevra en audience les diplomates étrangers.