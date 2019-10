Trois personnes décédées dans les intempéries dans le sud de la France

Trois personnes sont décédées dans les intempéries qui ont frappé ces trois derniers jours le sud de la France, causant des inondations et des "dégâts importants", a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans un communiqué.

Les victimes ont été recensées dans l'Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales, a précisé une source proche du dossier.

Les bilans faisaient jusqu'à présent état uniquement d'une septuagénaire, habitante de Cazouls-d'Hérault (45 kilomètres de Montpellier), hospitalisée "en urgence absolue" après avoir été retrouvée inanimée dans une vigne.

Cet épisode de violentes pluies, qui "a impacté simultanément jusqu'à huit départements", a donné lieu à 1.773 interventions et mobilisé plus de 2.000 sapeurs-pompiers et forces de la Sécurité Civile, a précisé le ministre de l'Intérieur, en "souhaitant que la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes concernées soit accélérée".

"Ce bilan (humain, ndlr) aurait pu être plus lourd", a estimé à la mi-journée la ministre des Transports Elisabeth Borne, en visite à Béziers (Hérault), commune particulièrement touchée par cet épisode météorologique.

Jeudi matin, près de 400 foyers restaient encore sans électricité dans l'Hérault et 300 dans le Gard.

De nombreuses voies de chemin de fer ont également été endommagées, et le trafic des trains a dû être interrompu entre Montpellier et Toulouse et Montpellier et l'Espagne, au moins jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint le 4 novembre, a annoncé la SNCF.

Jeudi, seule la Haute-Corse restait en vigilance orange "orages" et "pluie-inondations", selon Météo-France. Sept autres départements (Var, Alpes de Haute-Provence, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Corse du Sud ) étaient en vigilance jaune.

L'an passé, 14 personnes étaient mortes dans l'Aude, lors d'importantes inondations qui avaient également causé plus de 200 millions d'euros de dégâts.