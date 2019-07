Trois retraites sur quatre inférieures à 2.000 euros par mois en 2016

Les trois quarts (75%) des retraités résidant en France bénéficiaient fin 2016 d'une pension totale inférieure à environ 2.000 euros par mois, selon une étude du service statistique des ministères sociaux (Drees) publiée mardi.

Sur les 16,1 millions de personnes touchant une pension de retraite de "droit direct" d'au moins un régime français, 14,9 millions vivaient en France.

Ces dernières ont perçu une pension moyenne de 1.626 euros bruts (1.517 euros nets), un montant qui comprend les éventuelles pensions de réversion versée aux veuves et veufs, selon l'étude.

Parmi ces retraités, trois sur quatre "ont une pension brute totale inférieure à 2.067 euros, soit 1.913 euros net".

Autre enseignement, les "10% de retraités aux pensions les plus élevées" perçoivent au total plus de 2.776 euros brut, "tandis que les 10% aux pensions les plus faibles reçoivent moins de 568 euros brut, soit cinq fois moins".

A l'issue du grand débat national organisé en réponse à la crise des "gilets jaunes", Emmanuel Macron avait promis en avril de réindexer en 2020 les "retraites de moins de 2.000 euros" sur l'inflation.

En décembre, il avait décidé d'exempter de hausse de CSG les retraités touchant moins de 2.000 euros par mois tous revenus confondus.