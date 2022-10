Troisième mandat de Xi Jinping : qui sont les 7 hommes qui détiennent le pouvoir en Chine ?

Xi Jinping, la clé de voute du régime

Li Qiang, probable prochain Premier ministre

Li Qiang, au 20ème congrès du Parti communiste chinois, est présenti pour devenir le prochain Premier ministre. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Au pouvoir depuis 2012, Xi Jinping, le leader de 69 ans a été reconduit sans encombre à son poste de secrétaire général du PCC, promettant à ses concitoyens l'édification d'un "pays socialiste moderne" malgré de possibles "tempêtes dangereuses" en chemin. Ce nouveau mandat l'assure d'un troisième mandat présidentiel en mars prochain.Lire :Li Qiang, 63 ans, l'un des hommes de confiance les plus proches de Xi Jinping, est pratiquement assuré de devenir le prochain Premier ministre chinois après avoir été propulsé dimanche au rang de numéro deux du PCC.Le responsable du parti à Shanghai a éclipsé deux autres candidats aux compétences jugées plus traditionnelles pour ce poste, dans un geste fort témoignant du placement par Xi Jinping de ses alliés au Comité permanent, le plus haut échelon du pouvoir.

La probabilité que Li Qiang obtienne une fonction aussi élevée semblait limitée après sa gestion chaotique d'un confinement sévère de deux mois à Shanghai, durant lequel les 25 millions d'habitants de la ville avaient connu des difficultés d'approvisionnement en nourriture et en soins médicaux essentiels.

Zhao Leji, l'homme anti-corruption



Wang Huning, l'idéologue du parti

Wang Huning est perçu comme l'idéologue du parti. AP Photo/Mark Schiefelbein

Cai Qi, le patron du parti à Pékin

Ding Xuexiang, le plus proche conseiller de Xi Jinping

Li Xi, chef du parti de la province du Guandong

Li Xi à la présentation des membres du Politburo ce 23 octobre.

AP Photo/Ng Han Guan

Réputé proche de Xi Jinping, Zhao Leji, 65 ans, était à la tête de la Commission d'inspection disciplinaire, le gendarme du Parti chargé de piloter la vaste lutte anti-corruption. Il était auparavant chef du puissant "Département de l'organisation" du Parti, qui détermine les nominations des cadres.Il est l'un des rares membres du Comité permanent avec Ding Xuexiang à n'avoir jamais dirigé de ville ou de province.Ce francophile de 67 ans est considéré comme l'idéologue du PCC. C'est à lui que l'on attribue la paternité du "rêve chinois", slogan phare de Xi Jinping.Natif de Shanghai, Wang Huning est réputé proche du réseau de l'influent ancien président Jiang Zemin (1993-2003).L'actuel patron du parti à Pékin travaille de longue date avec Xi Jinping.Il était déjà sous ses ordres quand M. Xi était en poste dans les provinces côtières du Fujian et du Zhejiang entre 1999 et 2007.Cai Qi, 66 ans, a rejoint la capitale chinoise en 2014 pour prendre en charge des questions de sécurité. Il a supervisé les Jeux olympiques d'hiver de Pékin en début d'année.À 60 ans, le discret secrétaire particulier de Xi Jinping peut se targuer d'être l'un des plus proches conseillers du président chinois. Il se trouvait déjà dans son équipe lorsque M. Xi était patron du PCC à Shanghai (2007).Depuis 2017, Ding Xuexiang est membre du comité central du PCC, ce "parlement" interne au parti qui compte environ 200 membres. Son visage apparaît régulièrement en arrière-plan dans les médias d'Etat, jamais loin de son patron.Li Xi, 66 ans, connaît le président chinois depuis les années 1980. Il travaillait à l'époque comme secrétaire d'un proche allié du père de Xi Jinping, compagnon de lutte de Mao. Li Xi est le chef du parti de la riche province manufacturière du Guangdong (sud), limitrophe de Hong Kong.