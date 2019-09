Trophée des Championnes: Lyon-PSG, pour l'honneur et pour le plaisir

La première édition du Trophée des Championnes entre Lyon et le Paris SG, les deux meilleures équipes de footballeuses de l'Hexagone, samedi à Guingamp (15h30), sera autant un match pour l'honneur que pour le plaisir de prolonger le bonheur du dernier Mondial féminin.

Dans le fief historique de Noël Le Graët, le président de la FFF, ce fameux stade du Roudourou qui espère un retour prochain de l'En Avant en Ligue 1, l'OL de la capitaine Wendie Renard, qui sort d'un doublé Coupe-Championnat, aura forcément les faveurs du pronostic, en raison de son palmarès XXL en France et en Europe.

En raison aussi de son effectif haut de gamme, avec également sur la pelouse la première Ballon d'Or au féminin, la Norvégienne Ada Hegerberg, et l'avant-centre des Bleues, Eugénie Le Sommer, entre autres stars du club de Jean-Michel Aulas, l'un de ceux qui ont cru très tôt au football féminin."La FFF comptera bientôt plus de 200.000 licenciées grâce au travail réalisé avec conviction depuis 2011, récompensé cet été par le titre européen des U19 féminines", souligne Noël Le Graët pour présenter cet "événement de prestige" qui sera retransmis en direct sur Canal Plus.

Ce travail de longue haleine "va se poursuivre, sur tous les plans, du niveau amateur jusqu'au niveau élite du football féminin. Le Trophée des Championnes fait partie de ce développement logique et naturel que la FFF porte depuis 2011", ajoute M. Le Graët pour qui l'OL et le PSG sont les "deux locomotives de la discipline".

- Les Lyonnaises favorites -

Dans les face à face entre Lyonnaises de Jean-Luc Vasseur et Parisiennes d'Olivier Echouafni en D1, la balance penche pour l'OL: 22 victoires en 30 matches depuis 2004, pour 6 nuls et 2 défaites seulement. La dernière fin 2016 à Paris (1-0).

"Nous avons pu prouver par le passé que cette équipe lyonnaise n'est pas infaillible. Même si les statistiques ne sont pas en notre faveur, nous travaillons chaque année pour nous renforcer et inverser la tendance", souligne la capitaine espagnole du PSG, Irene Paredes.

"On voit qu'elles sont de plus en plus proches de nous, mais nous on travaille tous les jours pour continuer à progresser et gagner encore des titres", a dit vendredi la défenseure des Bleues et de l'OL Féminin, Griedge Mbock, à la veille de ces retrouvailles.

"On se bat souvent contre elles dans des finales ou des demi-finales, donc ce sera encore un grand match", a ajouté l'attaquante Eugénie Le Sommer. Quant au coach Vasseur, il est ravi que cette "affiche superbement belle" soit aussi "un événement supplémentaire pour le foot féminin".

Pour entretenir l'espoir du Paris SG, il y a aussi un succès en finale de la Coupe de France 2018, par le même score, sur les mêmes rivales, cet OL féminin qui est aussi le meilleur club européen: six Ligues des champions depuis 2011, dont quatre d'affilée depuis 2016. Le Roudourou va vibrer.