Trophées Fifa 2018: Griezmann, Mbappé et Varane nommés pour le "meilleur joueur"

Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane, sacrés champions du monde avec l'équipe de France, font partie des 10 nommés pour le titre de "meilleur joueur de l'année" décernés le 24 septembre à Londres par la Fifa.

Griezmann, Mbappé et Varane sont présents dans une liste qui comprend également le Portugais Cristiano Ronaldo (Real Madrid), sacré en 2016 et 2017, les Belges Kevin De Bruyne (Manchester City) et Eden Hazard (Chelsea), l'Anglais Harry Kane (Tottenham), l'Argentin Lionel Messi (FRC Barcelone), le Croate Luka Modric (Real Madrid) et l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool).

Chez les dames, Lucy Bronze (Angleterre), Pernille Harder (Danemark), Ada Hegerberg (Norvège), Amandine Henry (France), Sam Kerr (Australie), Saki Kumagai (Japon), Dzsenifer Marozsan (Allemagne), Marta (Brésil), Megan Rapinoe (Etats-Unis) et Wendie Renard (France) seront en lice pour tenter de succéder à la Néerlandaise Lieke Martens.