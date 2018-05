TrophÃ©es UNFP: encore meilleur espoir, MbappÃ© vise dÃ©jÃ  la passe de trois

L'attaquant du Paris SG Kylian Mbappé, qui a reçu pour la deuxième fois le trophée de meilleur espoir de Ligue 1, a dit espérer être "le seul à en avoir trois", dimanche lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

"C'est toujours un plaisir de remporter des titres individuels, voilà, c'est le deuxième. J'ai appris que Eden Hazard en avait remporté deux, maintenant on est deux. J'espère pouvoir continuer pour être pourquoi pas le seul à en avoir trois", a dit la pépite de 19 ans lors de la remise de ce prix.

Hazard, attaquant belge qui évoluait à Lille (2007-2012), a été élu deux fois meilleur espoir (2009, 2010) avant d'être sacré meilleur joueur en 2011 et 2012.

"C'est un honneur d'être parmi vous, parmi toutes ces personnes qui ont par leur talent et leur comportement exemplaire marqué la France de leur talent. Je voudrais féliciter les trois autres finalistes (les Lyonnais Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé, et le Bordelais Malcom, ndlr) qui ont montré que le championnat français pouvait avoir de redoutables talents", a également déclaré Mbappé.

"Je voudrais remercier mes coéquipiers du PSG, qui m'ont aidé à m'adapter et m'ont toute de suite mis dans les meilleures conditions pour que j'exploite mes capacités du mieux possible, et remercier le coach, le staff et la présidence de m'avoir fait confiance", a dit aussi le jeune Bleu.

Sa saison était "bonne, j'ai changé d'univers, il fallait que je m'adapte tout de suite car dans ce genre de clubs on ne nous laisse pas de temps. Je pense que je me suis bien adapté, j'ai fait des bonnes choses à confirmer la saison prochaine", a-t-il déclaré ensuite en zone mixte.

Son coéquipier Neymar sera-t-il toujours au PSG ? "Bien sûr pourquoi pas. Je pense qu'il sera là et on fera tout pour faire mieux l'année prochaine", a dit Mbappé.