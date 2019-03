Trump critique à nouveau à la politique monétaire de la Fed

Le président Donald Trump a de nouveau pris pour cible vendredi la politique monétaire de la Fed, affirmant que la croissance et les marchés financiers se porteraient mieux si elle n'avait pas relevé les taux cette année.

"Si la Fed n'avait pas commis l'erreur de relever les taux d'intérêt, surtout quand il y a très peu d'inflation (...), la croissance du PIB à 3% et la Bourse seraient bien plus élevées et les marchés mondiaux en bien meilleure position", a lancé le président américain sur Twitter.

Plus tôt vendredi, son principal conseiller économique Larry Kudlow avait mené la charge, exhortant la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt pour protéger l'allant de l'économie américaine face au ralentissement mondial.

Dans un entretien à la chaîne économique CNBC, M. Kudlow était interrogé sur des propos qu'il avait tenus quelques instants plus tôt auprès du site d'informations Axios, selon lesquels il réclamait une baisse "immédiate" d'un demi-point de pourcentage (0,50%) des taux directeurs.

Sans répéter son exigence d'une baisse des taux de cette ampleur de la part de la Banque centrale, M. Kudlow a affirmé sur CNBC qu'il fallait réduire les taux "à titre préventif".

"On ne veut pas de cette menace" de taux plus élevés, a lancé le conseiller, affirmant qu'il reflétait "le point de vue du président" Trump.

"Il n'y a pas d'inflation à l'horizon. Je pense que la Fed en a probablement trop fait", en relevant les taux quatre fois d'un quart de point de pourcentage en 2018, la dernière fois en décembre, la hausse la plus contestée.

"On ne veut pas mettre en danger" l'économie américaine, a-t-il répété.

Ce plaidoyer en faveur d'une nette baisse des taux fait écho à la position de Stephen Moore, un économiste conservateur et iconoclaste pressenti par Donald Trump pour un poste de gouverneur à la Fed et qui a prôné dans plusieurs journaux une vive réduction des taux au jour le jour.

Cette argumentation intervient aussi alors que la plupart des économistes et institutions, sauf la Maison Blanche, prédisent un affaissement de la croissance américaine en 2019 et 2020.

La Fed a récemment réduit sa projection de croissance à 2,1% pour 2019 et 1,9% l'année suivante. L'administration Trump assure que l'économie va croître de 3,2% en 2019.

La Fed a laissé les taux inchangés la semaine dernière et, surtout, a renoncé à ses projets de hausses du coût du crédit pour cette année.