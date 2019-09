Trump défend les ampoules à incandescence contre les LED

Le gouvernement de Donald Trump a supprimé mercredi des normes qui devaient accélérer la disparition des ampoules à incandescence à partir de 2020, nouvel épisode de la déréglementation environnementale engagée par le président depuis 2017.

Aux Etats-Unis, les ampoules à incandescence déclinent depuis des années sous l'effet d'une loi adoptée en 2007 qui rendait obligatoires certains niveaux d'économie d'énergie auxquelles les ampoules traditionnelles à filament en forme de poires ne pouvaient pas répondre. Mais elles n'ont pas disparu, contrairement à la situation en Europe.

Les LED, apparues en 2012, ont connu un succès fulgurant dans les dernières années, et représentent désormais aux Etats-Unis la majorité des ventes d'ampoules standard, celles que chacun installe dans les lampes à la maison. Les ampoules halogènes à incandescence, version plus économe que les ampoules traditionnelles, représentent environ le quart des ventes, selon l'Association nationale des fabricants électriques (NEMA).

Mais les normes d'économie d'énergie découlant de la loi de 2007 ne s'appliquent pas à des centaines de millions d'autres ampoules à incandescence: les petites en forme de chandelle, les ampoules colorées, celles en forme de projecteur ou encore des petites ampoules tubulaires.

L'administration de Barack Obama avait décidé en 2017 de les faire rentrer dans les normes à partir de janvier 2020. C'est ce qu'a annulé le département de l'Energie mercredi.

En outre, le gouvernement a renoncé à un durcissement des normes d'économie d'énergie envisagé sous Barack Obama, et qui aurait complètement exclu les ampoules à filament dès janvier.

Ces décisions "laisseront le choix d'éclairer maisons et entreprises dans les mains des Américains, et non dans celles du gouvernement fédéral", a déclaré une porte-parole du ministère de l'Energie dans un communiqué.

Le gouvernement estime que 275 millions d'ampoules à incandescence aux formes spéciales et qui auraient été concernées par les normes plus dures ont été vendues au premier semestre 2018.