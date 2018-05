Trump mime les attentats du Bataclan Ã  la NRA : les rÃ©actions en France

Communiqué du ministère des affaires Etrangères

Réaction sur Twitter de l'ancien ministre de l'Intérieur au moment des attentats du 13 novembre 2015, Bernard Cazeneuve

S'il n'en est plus à une indécence près, Donald Trump parvient encore à faire descendre la barre toujours plus bas. Devant un publique de la NRA acquis a sa cause le président américain a instrumentalisé les attentats pour servir ses desseins politiques et défendre un lobby pro arme grand financeur de sa campagne. En France, les mots ont suscité l'indignation générale, les gestes, le dégoût. Les associations des victimes des attentats parlent d'une violence inouïe et en l'absence de reaction officielle, demande à l'Etat français de prendre position.Quelques heures vont s'écouler avant qu'un communiqué officiel venu du Quai d'Orsay soit diffusé. Une ferme désapprobation et une pique à l'attention du président américain.Du coté de l'Elysée c'est silence radio. Mais pour les associations, l'essentiel est preservé.Un énième dérapage du sulfureux président Trump, alors meme que l'opinion publique américaine écoeuré par les tueries de masse est de plus en plus diviséesur la question du port d'arme.